25 Jahre "Bundesland heute": Insgesamt 1,33 Millionen sahen Bundesländertag in ORF 2

Wien (OTS) - Rund um den 25. Geburtstag von "Bundesland heute" stand der 4. Mai 2013 im Zeichen der ORF-Landesstudios: und das mit zwei speziellen Sendungen, beide aus Bad Aussee, dem geografischen Mittelpunkt Österreichs. Im Hauptabend von ORF 2 feierte "Mei liabste Weis" mit Franz Posch, neun Moderator/innen von "Bundesland Heute" und neun Musikgruppen aus allen Bundesländern um 20.15 Uhr das 25-Jahr-Jubiläum der ORF-TV-Regionalinfosendung. Bis zu 684.000 Freund/innen der heimischen Volksmusik lauschten den Klängen und erfuhren interessante und lustige Details aus der umfangreichen Geschichte des Sendungsklassikers "Bundesland Heute", der, wie ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz im Rahmen der Jubiläumssendung informierte, im vergangenen Vierteljahrhundert rund 75.000 mal auf Sendung ging und rund 600.000 Beiträge präsentierte. Im Schnitt waren 621.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 25 Prozent Marktanteil via ORF 2 live dabei. Zuvor bot "Neun Länder, mein Sender" um 15.00 Uhr in ORF 2 einen Rückblick auf die großen, dramatischen und bewegenden Ereignisse der vergangenen 25 Jahre in den neun Bundesländern. Bis zu 196.000 Zuseherinnen und Zuseher (im Schnitt 168.000 bei 25 Prozent Marktanteil) ließen sich die von Alexander Hofer und Paul Tesarek gestaltete Doku nicht entgehen. Insgesamt 1,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (weitester Seherkreis) sahen den gestrigen Bundesländertag zum "Bundesland heute"-Jubiläum, das entspricht 18 Prozent der heimischen TV-Haushalte ab 12 Jahren.

"'Bundesland heute' ist seit 25 Jahren der beliebtestes Nahversorger für regionale TV-Spezialitäten, und der Bundesländertag aus dem geografischen Zentrum Österreichs hat eindrucksvoll gezeigt, warum", so ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz. "Diese unmittelbare Information aus und über Österreich bietet in dieser Form nur der ORF - mit einem Publikumszuspruch, der umgelegt auf andere Länder auch allen internationalen Vergleichen standhält."

"Bundesland heute" ist auch im 25. Jahr mit im Schnitt knapp 1,2 Millionen Zuseherinnen und Zusehern bei 55 Prozent Marktanteil (im Jahr 2013) die erfolgreichste und beliebteste Informationssendung des ORF. Weitere Daten und Fakten zu "Bundesland Heute" sind auf presse.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at