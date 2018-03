Hej Malmö, här kommer jag! - Natália Kelly fliegt zum "Song Contest" nach Schweden

Erste Probe morgen am 6. Mai

Wien (OTS) - Servus Wien, hej Malmö - heute um 7.15 Uhr in der Früh bestieg Natália Kelly in Wien/Schwechat das Flugzeug nach Schweden, und das Abenteuer "Song Contest" geht für die 18jährige Niederösterreicherin in die Zielgerade. Nach monatelangen Vorbereitungen in Wien und zahlreichen auch internationalen Promotionterminen steht sie bereits morgen zum ersten Mal auf der "Eurovision"-Bühne und eröffnet, da sie mit Startnummer eins im ersten Semifinale an den Start geht, den Probenmarathon von 39 Nationen in der Malmö-Arena.

Natália Kelly: "Die Zeit seit der Vorentscheidung im Februar war für mich schon extrem spannend und aufregend - aber jetzt geht es erst so richtig los! Ich freue mich, nach Malmö zu kommen, ordentlich Gas zu geben und Österreich dann hoffentlich stolz zu machen." Und mit einem Augenzwinkern weiter: "In den letzten Tagen vor dem Abflug war eine meiner größten Sorgen, beim Koffer packen nichts zu vergessen - ob ich wirklich alles dabei habe, was ich brauche, werde ich dann aber wohl erst in Malmö herausfinden."

Der weitere "Song Contest"-Fahrplan

6. Mai: Erste Probe in Malmö 10. Mai: Zweite Probe in Malmö mit anschließender Pressekonferenz 14. Mai: Erstes Semifinale - 16 Nationen, darunter auch Österreich, singen ab 21.00 Uhr live in ORF eins um zehn Finalplätze. Bereits um 20.15 Uhr steht "Österreich rockt den Song Contest: Natália - ihr Weg nach Malmö" auf dem Programm. 16. Mai: Zweites Semifinale - 17 weitere Nationen singen ab 21.00 Uhr live in ORF eins um die zehn letzten Finalplätze. 18. Mai: "Eurovision Song Contest 2013" - das große Finale live ab 21.00 Uhr in ORF eins aus Malmö - davor um 20.15 Uhr "Österreich rockt den Song Contest: Natália - unser Star in Malmö"

Der "Eurovision Song Contest" in der ORF-TVthek

Für Fans bietet auch die Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) ein umfassendes Eurovisions-Song-Contest-Service: Neben dem Livestream der TV-Übertragungen werden im Rahmen eines Themenschwerpunkts die Übertragungen sowie weitere Sendungen und Beiträge rund um den Song Contest auch als Video-on-Demand bereitgestellt.

