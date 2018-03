ORF SPORT + mit den Highlights vom Eishockey-WM-Spiel Frankreich - Österreich

Am 6. Mai im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 6. Mai 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Eishockey-WM-Spiel Frankreich -Österreich um 20.15 Uhr und das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.00 Uhr.

Die IIHF-Weltmeisterschaft-Top-Division 2013 geht vom 3. bis 19. Mai in Stockholm, Schweden, und in Helsinki, Finnland, über die Bühne. Österreich spielt in Helsinki gegen Russland, Finnland, Slowakei, USA, Deutschland, Lettland und Frankreich. In Stockholm treffen die Tschechische Republik, Schweden, Kanada, Norwegen, Schweiz, Dänemark, Weißrussland und Slowenien aufeinander. Es spielt in beiden Gruppen jeder gegen jeden. Die jeweils Gruppenletzten steigen für 2014 in die Division-IA ab. Die besten vier Teams jeder Gruppe bestreiten das Viertelfinale. 2012 kürte sich Russland zum Weltmeister. Die Plätze zwei und drei gingen an die Slowakei und Tschechien.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

