TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Betrug an Eltern und Schülern", von Liane Pircher, Ausgabe vom 5. Mai 2013

Vertrauen und Hoffnungen in das Konzept der Neuen Mittelschule scheinen längst verspielt zu sein.

Innsbruck (OTS) - Die Neue Mittelschule hat ein Imageproblem - viele Eltern misstrauen dem Konzept. Damit bleiben alte Probleme.

Rein PR-technisch betrachtet, ist das Bild für das Bildungs- und Wissenschaftsministerium fatal: Die flächendeckende Umstellung der Hauptschulen ist noch nicht einmal abgeschlossen, gleichzeitig wird immer offensichtlicher, dass die Eltern dem neuen Konzept nicht trauen. Noch schlimmer: Sie merken zunehmend, dass die Neue Mittelschule keine neue Mittelschule ist, sondern vielfach die alte Hauptschule - einfach neu etikettiert.

Es kristallisiert sich heraus, dass Kinder in der NMS nicht unbedingt mehr an zusätzlicher Förderung erhalten, dass AHS-Lehrer weitaus seltener als geplant dort unterrichten und dies eher vom Zufall als vom Plan abhängig ist (oft sind nur dort, wo es wenige Gymnasien gibt, AHS-Lehrer tätig, und das weil sie weniger weit fahren müssen). Dazu kommt, dass das neue Konzept nicht von allen Lehrern gleich mitgetragen wird und hinter vorgehaltener Hand von "fortbildungs- und reformresistenten" Lehrern die Rede ist. Dass abseits dieser Probleme auf Bundesebene auch noch der Gesetzesentwurf zur Reform der Lehrerausbildung - der eine einheitliche Schulung aller Lehrer vorsieht - seine Tücken zu haben scheint, tut sein Übriges.

All dies löst Verwirrung und bei vielen Eltern einen wohlbekannten Reflex aus: den Run auf das Gymnasium. Dieser bleibt ungebrochen bestehen - vor allem dort, wo es eine AHS gibt. Wie stark der Druck Richtung AHS trotz NMS geblieben ist, zeigt die Tatsache, dass die Noten von Schülern der vierten Volksschulklassen umso besser werden, je städtischer die Umgebung. In Tälern haben Kinder öfter Zweier oder Dreier im Zeugnis stehen. Nicht weil sie schlechter sind, sondern weil die Eltern dort aus geografischen Gründen weniger oft auf ein Gymnasium schielen können als anderswo.

