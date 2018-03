Die Azerbaijan America Alliance zelebriert aserbaidschanischen Feiertag auf der National Mall

(PRN) - - Am 5. Mai finden anlässlich des Blumentags von 12 bis 16 Uhr verschiedene Veranstaltungen vor dem Smithsonian National Air and Space Museum statt

Washington (ots/PRNewswire) - Am Sonntag organisiert die Azerbaijan America Alliance zur Feier des Blumentags, eines aserbaidschanischen Nationalfeiertags, ein Kulturfestival auf der National Mall.

Kinder stehen, im Geiste von Hoffnung und neuem Leben, im Zentrum dieses Feiertags. In Aserbaidschan steht der Blumentag für einen freundlichen und fröhlichen Tag. Die Azerbaijan America Alliance möchte den Blumentag gemeinsam mit den Amerikanern, und ganz besonders mit amerikanischen Schulkindern feiern.

Anlässlich des Blumentags finden verschiedene familienfreundliche Aktivitäten statt, die sowohl unterhaltsamen als auch erzieherischen Charakter haben. Über 80 Studenten aus dem Großraum von Washington, DC, haben Kunstwerke eingereicht, die bei der Veranstaltung am Sonntag ausgestellt werden. Zusätzlich zu praktischen künstlerischen und handwerklichen Tätigkeiten finden während des Festivals Tanzvorstellungen und Videopräsentationen über Aserbaidschan und die Bedeutung dieses Feiertags für die Menschen in Aserbaidschan statt. Die Feier des Blumentags beginnt mit einer Begrüßungsansprache des Vorsitzenden der Allianz, des Kongressabgeordneten Dan Burton, und endet mit der Präsentation zweier großer Kunstwerke, die im Laufe der Veranstaltung von zwei lokalen Künstlern geschaffen werden. Das Blumentagfestival ist für Studenten und ihre Familien eine ausgezeichnete Gelegenheit, den Beginn des Frühlings zu feiern und sich über die aserbaidschanische Kultur zu informieren!

Die Azerbaijan America Alliance ist eine nicht parteigebundene, gemeinnützige Organisation, die wichtige Informationen über die Menschen, Kultur, Gesellschaft, Geschichte und aktuelle Veranstaltungen der Menschen in Aserbaidschan bereitstellt. Ihre Mission ist es, die Beziehungen zwischen den Menschen in Aserbaidschan und in den Verneigten Staaten zu stärken. Die Allianz zielt mit akademischen Diskussionen, Kulturprogrammen und politischem Diskurs darauf ab, die langfristige Partnerschaft zwischen den Bürgern beider Nationen zu fördern.

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Algirde Pipikaite, info @ azerbaijanamericaalliance.com,

+1 (202) 756-4546