Stronach/Lugar: Holzinger vertritt Werte des Team Stronach

Präsident des Verfassungsgerichtshofes ist bei direkter Demokratie und EU-Kritik auf Kurs zu mehr Transparenz und Wahrheit

wien (OTS) - "Volksabstimmungen bei wichtigen EU-Integrationsschritten und generell mehr direkte Demokratie - das sind auch Forderungen des Team Stronach." Diese Zustimmung bringt Klubobmann Robert Lugar den Aussagen des Verfassungsgerichtshofpräsidenten, Gerhart Holzinger, im heutigen Ö1-Journal "Zu Gast" entgegen. Seine Forderungen, so Lugar, könnten Österreich auf Kurs zu jenen Werten bringen, die auch das Team Stronach vertritt.

Lugar: "Volksabstimmungen bei wesentlichen Fragen der EU-Entwicklung sind auch in unserem Parteiprogramm festgeschrieben." Damit zeige Holzinger laut Lugar, dass "der oberste Wächter über die Verfassung und ihre demokratiepolitische Einhaltung am richtigen Weg ist". Dass bei Österreichs EU-Beitritt - wie Holzinger betonte - auch über die Einführung des Euro abgestimmt hätte werden sollen, sieht Lugar als leider allzu späte Erkenntnis.

