VP Ulm ad Wien Energie: Missbrauch von Dienstwagen wurde offenbar im großen Stil betrieben!

10 Prozent von 1.600 Beschäftigten sind 160 Personen und nicht "einige wenige Mitarbeiter"! 10 Prozent von 1.600 Beschäftigten sind 160 Personen und nicht "einige wenige Mitarbeiter"!

Wien (OTS) - Empört zeigt sich der Vorsitzende des Kontrollausschusses, ÖVP-Gemeinderat Wolfgang Ulm über die Behauptung des Wien Energie-Geschäftsführers Peter Weindl im heutigen Bericht der Kronen-Zeitung, wonach nur "einige wenige Mitarbeiter" Dienstwagen privat genutzt hätten.

"Weindl hat in der Sitzung des Kontrollausschusses am vergangenen Freitag selbst zugegeben, dass etwa 10 Prozent der Mitarbeiter sich hier zu Unrecht einen Vorteil verschafft haben. Bei einer Gesamtzahl von ca. 1.600 Beschäftigten sind das immerhin an die 160 Personen, die sich hier ungeniert der Autos bedient haben. Es ist mit Sicherheit keine Bagatelle, von der wir hier reden, sondern systematischer Missbrauch. Dieses System der Freunderlwirtschaft gehört umgehend und lückenlos aufgedeckt und nicht verniedlicht und vertuscht", fordert Ulm.

Die Wiener ÖVP werde hier mit Sicherheit nicht lockerlassen. "Mit der Ankündigung über die Einführung elektronischer Fahrtenbücher ist die Causa nicht ausgestanden, das garantiere ich", so Ulm abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Klub der Bundeshauptstadt Wien

Mag. Stfan Gron

Tel.: 0676/650 75 88

stefan.gron @ oevp-wien.at