Bienensterben: BZÖ-Huber: 1.166.606 Kilo Saatgut mit Pestiziden in Österreich zugelassen

In Deutschland verbotenes Mittel in Österreich bei 1.000 Tonnen Saatgut verwendet

Wien (OTS) - Im Wirtschaftsjahr 2009/2010 wurden allein in Österreich 1.166.606 Kilo mit Pestiziden gebeiztes Maissaatgut zugelassen. Das geht aus der Antwort von ÖVP-Landwirtschaftsminister Nikolaus Berlakovich auf eine parlamentarische Anfrage von BZÖ-Landwirtschaftssprecher Gerhard Huber hervor. Genau wurden 988.687 Kilo Clothianidin, 115.073 Kilo Imidacloprid, und 62.846 Kilo Thiamethoxam von der Bundesamt für Ernährungssicherheit zugelassen. Gleichzeitig behauptete der Minister nicht zu wissen, wieviele Tonnen Pestizide im Endeffekt auf Österreichs Feldern landen, weil er keine Übersicht habe. BZÖ-Huber: "Bienentod Berlakovich muss zurücktreten. Seit Jahren verzögert er, bremst, beschwichtigt und verheimlicht wichtige Informationen. Seit Raiffeisen die Sumsi Biene nicht mehr verwendet, sind für die ÖVP die Bienen offenbar kein Thema mehr". Huber erinnert daran, dass seit Jahren Anträge des BZÖ auf Pestizidverbote und für mehr Bienenschutz von der Regierung - also auch der sich jetzt abputzenden SPÖ - abgelehnt werden.

2010 behauptete der Minister auch noch, dass die Auswirkungen auf das Bienensterben geprüft werde und 2011 ein Evaluierungsbericht der österreichischen Beizmittelstrategie aufgrund der Ergebnisse des Forschungsprojektes MELISSA vorliegen werde. Auch damals redete sich Bienentod-Berlakovich schon darauf aus, dass es keine Forschungsergebnisse gebe und MELISSA ausgewertet werden müsse. "Wo sind die versprochenen Ergebnisse, Herr Minister?", fragt Huber.

Der BZÖ-Landwirtschaftssprecher verweist auch auf die Schädlichkeit des hauptsächlich verwendeten Giftes: Clothianidin ist ein Insektizid und gehört zur Wirkstoffgruppe der Neonicotinoide, wie auch Thiamethoxam und Imidacloprid (Gaucho). Es wurde von Takeda Chemical Industries und der Bayer AG gemeinsam entwickelt. Nachdem es im April/Mai 2008 zu einem massiven Bienensterben im Rheintal gekommen war, ließ das deutsche Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit vom 15. Mai 2008 an die Zulassung von acht Saatgutbeizmitteln ruhen.Sechs davon enthielten Wirkstoffkombinationen, bei denen Clothianidin oder der verwandte Wirkstoff Thiamethoxam enthalten waren, eines enthielt nur Clothianidin und eines nur das Schneckenbekämpfungsmittel Methiocarb. Einige Wochen später wurde Clothianidin wieder zur Saatgutbeizung (außer Mais) zugelassen. "Während in Deutschland Clothianidin bei Mais verboten ist, werden in Österreich rund 1.000 Tonnen damit vergiftetes Saatgut unter Berlakovich zugelassen. Dieser Minister dient nur mehr als Schutzengel der Pharmalobby und sollte sich in Bayerlakovich umtaufen lassen. Es ist Zeit zu gehen, Herr Minister", so Huber.

