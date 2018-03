SOS Mitmensch: "profil"-Umfrage spiegelt Realität nicht wieder

Nicht 1000 Euro brutto, sondern das Eineinhalb- bis Zweifache für Einbürgerung nötig

Wien (OTS) - SOS Mitmensch übt Kritik an der Fragestellung der von "profil" durchgeführten Umfrage zu den Einkommensgrenzen bei der Einbürgerung. "Die Umfrage spiegelt die Realität nicht wieder. Einbürgerungswillige müssen in der Regel deutlich mehr als 1000 Euro brutto nachweisen", so SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak. "Wer einen österreichischen Pass beantragt, muss netto, also nach Abzug aller Steuern, über volle 3 Jahre einen monatlichen Betrag von 837,63 Euro plus anteilige Mietkosten plus 129,24 Euro pro Kind plus etwaige Kreditraten plus sonstige regelmäßig anfallende Aufwendungen vorweisen. Während also Arbeiterinnen laut Statistik Austria ein durchschnittliches Jahresgehalt von knapp 11.000 Euro brutto beziehen, müssen Einbürgerungswillige über 3 Jahre zwischen 16.000 und 20.000 Euro brutto verdienen, um eine Chance auf die Einbürgerung zu erhalten. Das gilt auch für Menschen, die bereits seit 10, 15, 20 oder noch mehr Jahren hier leben. Wer also beispielsweise eine zu geringe Pension bezieht, kann für den Rest ihres Lebens nicht Österreicherin werden und ist für immer von demokratischen Grundrechten ausgeschlossen.

