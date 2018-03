BASF mit Rekordgewinnen dank Verkauf von Pestiziden

Strache will Werbung für Pesitzide untersagen

Wien (OTS) - Der Cemiekonzern BASF hat bereits im Auftaktquartal 2013 mehr verdient als vor einem Jahr. BASF-Chef Kurt Bock meinte dazu:

"Insbesondere unser Geschäft mit Pflanzenschutzmittel war erneut sehr erfolgreich."

Wer die ÖVP-nahe Bauernzeitung aufschlägt oder deren Homepage besucht, findet dort Inserate und Werbung von BASF. Am guten Geschäft mit dem Gift verdient also auch die Bauernzeitung.

Die FPÖ will Werbung für Pestizide generell verbieten. FPÖ-Obmann HC Strache: "Werbung für Zigaretten ist in Österreich seit vielen Jahren verboten. Ich wünsche mir, dass auch die Werbung für Umweltgifte untersagt wird. Denn es ist schon auffallend, dass nicht nur Giftminister Berlakovich sondern auch ÖVP-Umweltsprecher Schultes den Einsatz von Bienengiften verteidigt. Letzterer übrigens in einem Artikel in der Bauernzeitung, gleich in der Nähe eines Inserates von BASF."

