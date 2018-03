BZÖ-Widmann: ÖVP-Postenschacher im WIrtschaftsministerium

Wien (OTS) - Klammheimlich hat ÖVP-Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner kurz vor den Nationalratswahlen seinem engsten Mitarbeiter, Kabinettschef Harald Kaszanits, einen neuen Posten verschafft. Anfang März wurde Mitterlehners langjähriger Vertrauter neuer Generalsekretär im Wirtschaftsministerium, so das Magazin Republik und die Deutschen Wirtschafts Nachrichten. BZÖ-Bündnissprecher Rainer Widmann: "Wenige Monate vor den Nationalratswahlen versorgt und befördert der ÖVP-Wirtschaftsminister treue Freunde noch auf Spitzenpositionen. Fünf Jahre ist das Ministerium ohne Generalsekretär ausgekommen, jetzt vor den Wahlen wird von der ÖVP postengeschachert".

Widmann kritisiert massiv, dass Kaszanits gleichzeitig auch Kabinettschef des Ministers bleibt. Die Begründung Mitterlehners, dass der Generalsekretär nur bis zur Wahl bestellt sei, glaubt Widmann schlichtwegs nicht. "Warum für wenige Monate einen neuen Posten schaffen? Als Kabinettschef hat Kaszanits sowieso die Aufgabe zwischen Kabinett und Behörde zu koordinieren. Und wenn das ja so transparent und toll sein soll, warum hat der Minister diese Besetzung der Öffentlichkeit tunlichst verschwiegen?", so Widmann, der eine parlamentarische Anfrage an Mitterlehner betreffend erfolgter Ausschreibung und Entlohnung ankündigte. Kaszanits müsse auch ein unglaublich sensationeller Koordinierer sein, schließlich habe Mitterlehner seinen jahrelangen Wegbegleiter auch schon zur Koordinierung als Aufsichtsrat in den Verbund entsendet. "Postenschacher, dein zweiter Name ist ÖVP und wenn es keinen Posten gibt, der verschachert werden kann, dann schafft ÖVP-Mitterlehner halt einen Neuen", so Widmann.

