Strache: "Bienensterben bedroht menschliche Existenz unmittelbar"

Berlakovich des Amtsmissbrauchs verdächtig - massive Vorwürfe wegen Zuwendungen an ÖVP-Bauernzeitung

Wien (OTS) - FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache fordert von Umweltminister Berlakovich, umgehend alle Informationen zum Einsatz von Pestiziden in Österreich zu veröffentlichen. Er droht Berlakovich mit einer Anzeige wegen Amtsmissbrauchs. Dem sogenannten "Umweltminister" droht bei einer Verurteilung eine Haftstrafe.

Es sei äußerst bedenklich, dass der Minister in Kauf nehme, amtsmissbräuchlich zu handeln, wie ein Verfassungsexperte feststelle, nur um Daten zu verheimlichen. "Ob wir es hier sogar mit Bestechung zu tun haben, müsste nun die Staatsanwaltschaft klären", verlangt Strache ein angemessenes Vorgehen. Immerhin seien Inserate von Pestizidherstellern in der ÖVP-nahen Bauernzeitung gerne gesehen. Und man wird sich diese Öffentlichkeitsarbeit wohl auch gut bezahlen lassen.

Seit Jahren zeige die FPÖ das mit dem Einsatz von Pestiziden verbundene Problem der Artengefährdung auf. Der freiheitliche Umweltsprecher Norbert Hofer sei in dieser Sache laufend aktiv tätig gewesen und habe vor einem Problem gewarnt, dass man bis vor noch nicht allzu langer Zeit nicht in Europa vermutet hätte. Die FPÖ hat dazu sogar mehrere Bücher herausgeben. Nun sei es gewiss, so Strache, dass auch in Österreich Bienenvölker massiv dezimiert würden.

Dass nun Berlakovich in einer ungeheuerlichen Abgehobenheit versuche, dieses Szenario totzuschweigen und sogar zu fördern, sei ein Akt der Unverfrorenheit und müsse seinen Rückzug als Minister nach sich ziehen, ruft der FP-Chef die ÖVP-Spitze auf, ihren Minister auszutauschen. Zudem sei es höchste Zeit, das Ministeriengesetz endlich dahingehend zu ändern, dass Umwelt und Landwirtschaft als getrennte Ressorts geführt werden. Genau so wenig wie Familie und Wirtschaft in einem Ministerium untergebracht sein sollten.

Albert Einstein sagte einst: "Wenn die Bienen aussterben, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben." Keine Bienen - keine Blütenbestäubung - keine Pflanzen - keine Tiere - keine Menschen", macht Strache die Tragik der verkehrten Politik Berlakovichs anschaulich. Dass Teile der ÖVP pure Geldgier leben würden, zeige sich am aktuellen Beispiel nur all zu deutlich. Jene Konzerne, die mit Pestiziden ihre Kassen füllen, unterhalten ein Heer von Lobbyisten und füllen die Budgets der ÖVP-nahen Bauernzeitung."

Strache bezeichnet Berlakovich als "schwarzen Darabos": Er sei als Minister völlig ungeeignet, und geneigt, dem Ansehen Österreichs und den Interessen der Menschen zu schaden.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at