Kleine Trafiken werden geschlossen - weiterer Schlag für behinderte Menschen

Monopolverwaltung will Trafiken mit weniger als 400.000 Euro Jahresumsatz schließen - vorerst in der Steiermark

Wien (OTS) - FPÖ-Behindertensprecher Norbert Hofer zeigt sich wegen des Trafikantensterbens besorgt. Trafiken seien eine wichtige Existenzgrundlage für viele behinderte Menschen: "Durch die laufende Reduktion der Trafikstandorte, und hier wiederum der Tabakfachgeschäftsstandorte, wird die Anzahl jener Trafiken, die potentiell durch Vorzugsberechtigte übernommen und geführt werden können, immer geringer. Dadurch können auch immer weniger Menschen mit einer Behinderung selbstbestimmt und unabhängig für ihr Einkommen sorgen."

In der Steiermark sollen noch in diesem Jahr 100 weitere Trafiken geschlossen werden. In anderen Bundesländern wird wohl von der Monopolverwaltung eine ähnliche Entwicklung eingeläutet werden. Betroffen sind Kleintrafiken mit weniger als 400.000 Euro Umsatz. Die betroffenen Trafikanten sollen für die Schließung eine "Entschädigung" in der Höhe von 10.000 bis 30.000 Euro erhalten.

Hofer sieht in massiven Unterschieden bei den Tabaksteuern in der Europäischen Union ein Grundübel, das Ursache für die Probleme in den heimischen Trafiken sei.

Hofer: "Dass Rauchen nicht gesund ist und für den Tod vieler Menschen verantwortlich ist, das ist keine Frage. Zu hohe Tabaksteuern in Österreich lässt die Zahl der Raucher aber nicht sinken. Diese decken ihren Bedarf mit Zigaretten aus dem benachbarten Ausland. Außerdem sind zuletzt die Einnahmen des Staates aus der Tabaksteuer nach einer Erhöhung gesunken. Der Staat profitiert von der hohen Steuer also auch nicht. Österreich geht hier einen äußerst unvernünftigen Weg, der uns ausschließlich schadet."

