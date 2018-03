International Family Equality Day: Frauenberger fordert Adoptionsrecht für alle

Novelle nutzen und Diskriminierungen vollkommen aus dem Weg räumen

Wien (OTS) - Anlässlich des morgigen "International Family Equality Day" fordert die für Antidiskriminierung zuständige Wiener Stadträtin Sandra Frauenberger erneut das Adoptionsrecht für alle. Vor wenigen Monaten hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte geurteilt, dass das Verbot der Stiefkindadoption bei gleichgeschlechtlichen Paaren gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt. Die nun vom Justizministerium geplante Novelle dürfe, so die Stadträtin, nicht nur ein Mindestmaß erfüllen, sonder müsse als Möglichkeit genutzt werden Diskriminierungen vollkommen aus dem Weg zu räumen. Frauenberger: "Es ist nun die ÖVP gefragt, ihre veralteten Vorstellungen von Familie zu überdenken und gesetzlich möglich zu machen, was viele Menschen schon lange leben. Regenbogenfamilien müssen rechtlich abgesichert werden. Adoption für gleichgeschlechtliche Paare und alleinstehende Frauen zu ermöglichen ist ein Gebot der Stunde." Die absolute Gleichstellung, so Frauenberger, sei eine Frage des Menschenrechts.

Neben dem Adoptionsrecht gelte es außerdem die Ehe in reformierter Form für gleichgeschlechtlich Liebende zu öffnen. "Die vermeintliche "Familienpartei" ÖVP kann sich nicht länger hinter ihren veralteten Positionen verstecken, sondern muss Verantwortung übernehmen und darf notwendige politische Entscheidungen nicht länger an Gerichte auslagern", so Frauenberger abschließend. (Schluss) bea

