FPÖ-Deimek: Bures flickt Budget auf Kosten der Autofahrer

Mobilität muss wieder leistbar werden

Wien (OTS) - Im letzten Jahr erwirtschaftete die ASFINAG einen Jahresüberschuss von 471 Millionen Euro. Für den freiheitlichen Nationalratsabgeordneten und Verkehrssprecher Gerhard Deimek ein Beleg für zu hohe Mautgebühren. Mobilität müsse wieder leistbar werden. Klimawahn und CO2-Religion erteilt Deimek eine klare Absage.

Die ASFINAG wird 100 Millionen Euro Dividenden an den Bund ausschütten. Was mit dem Geld zu geschehen hat, ist nicht gesetzlich geregelt. "Mobilität ist ein Grundbedürfnis von Menschen und Wirtschaft. Der Bund bereichert sich hier klar auf Kosten der Gesellschaft", fordert Deimek ein Umdenken in BMVIT und ASFINAG. Wenn schon Überschüsse erzielt werden, sollten diese zweckgebunden eingesetzt werden, um die Schulden staatlicher Infrastrukturgesellschaften zu tilgen und in die Infrastruktur zu investieren. "Dieses Geld ist jedenfalls nicht zum Stopfen von Budgetlöchern da", kritisiert der Freiheitliche. "Die Fahrt mit dem Auto darf nicht zum Luxus werden - auch nicht auf der Autobahn", fordert Deimek leistbare Mautpreise.

Unter dem Deckmäntelchen der "Ökologisierung des Steuersystems" würden Autofahrer und Spediteure ungerechtfertigt zur Kasse gebeten. Der Klimawandel werde offenkundig instrumentalisiert, um immer höhere Belastungen "in pseudoreligiöser Manier" zu rechtfertigen. "Hier wird in fahrlässiger Weise der Wirtschaftsstandort Österreich geschädigt. Leistbare Mobilität ist im globalen Wettbewerb unverzichtbar", fordert Deimek ein Umdenken zugunsten von Wirtschaft und Wohlstand.

