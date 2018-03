FPÖ mit scharfer Kritik an Europäischem Patentamt

US-Firma Intrexon erhielt Patent auf Schimpansen und andere Tiere

Wien (OTS) - FPÖ-Vizeparteiobmann Norbert Hofer ortet in der Erteilung von Patenten auf Tiere einen neuerlichen gefährlichen Irrweg der Europäischen Politik. Das Europäische Patentamt hat, wie nun bekannt wurde, bereits im August 2012 der US-Firma Intrexon das Patent EP 1572862 auf gentechnisch veränderte Schimpansen erteilt. Aber auch andere Tiere, deren Erbmaterial verändert wurde, wurden patentiert.

Bereits mehr als 5.000 Patente auf Tiere wurden bisher beim Europäischen Patentamt angemeldet. Es wurde beispielsweise mit einem Verfahren zur Geschlechtsselektion von Sperma für die künstliche Befruchtung von Säugetieren gleich das tiefgekühlte Sperma als solches zur Erfindung erklärt.

Patentierte Lebewesen ermöglichen der Gentechnik-Industrie die Entfaltung einer globalen Nahrungsmitteldiktatur. Die FPÖ spricht in diesem Zusammenhang wörtlich von Biopiraterie. Norbert Hofer: "Leben kann und darf nicht patentiert werden."

Bereits in über 160 Staaten der Erde wurden zwei Patente auf stinknormale Schweinezucht angemeldet. Die Konsequenzen einer vollinhaltlichen Annahme des diesbezüglichen Antrags wären endzeitlich, weil sie das Ende der freien Viehwirtschaft bedeuten würden. Im Patent WO 2005/015989 beschreibt Monsanto gebräuchliche Methoden der Schweinezucht wie Kreuzung, Selektion und künstliche Besamung. Eine bestimmte Kombination dieser Elemente sollte künftig als "Erfindung" gelten. Dieser Anspruch bezieht sich sowohl auf die Verfahren als auch auf die Tiere. Das Patent WO 2005/017204 spricht ein Gen-Diagnose-Verfahren für Schweine an. Monsanto will solcherart Schweine identifizieren, die dank ihres natürlichen Genoms besonders schnell wachsen. Als Patent sollte auch hier nicht nur die Diagnose-Methodik, sondern die gesamte erfasste Herde gelten. Das tut sie, wenn auch in abgeschwächter Form, seit der entsprechende europäische Patentantrag EP 1651777 - mittlerweile hatte die US-Firma Newsham Choice Genetics das Patent gekauft - im Juli 2008 bewilligt wurde. Problem dabei: Die als Patente angemeldeten DNA-Sequenzen sind keine "Erfindungen", kommen etwa im skizzierten Fall in jedem europäischen Zuchtschwein vor. Die Folgen einer vollinhaltlichen Annahme der alleinigen Nutzungshoheit wären horrende Lizenzgebühren, die fortan jeder europäische Schweinezüchter an den US-Konzern zu entrichten hätte.

Im Jänner 2004 gab Monsanto seine Zusammenarbeit mit MetaMorphix bekannt, einer Firma, die ihrerseits 2002 die Sparte Genomanalyse am Tier von der Genom-Firma Celera erworben hatte. MetaMorphix und nun mutmaßlich auch Monsanto (Exklusivzugang dank Lizenzvertrag) gelangten auf diese Weise an die Genomdaten von Schweinen, Rindern und Geflügel. Die Datenbank umfasst alleine von Schweinen rund 600.000 Genabschnitte. Im Bereich Rinder ging MetaMorphix eine Kooperation mit dem US-Agrarmulti Cargill ein, im Bereich Geflügel mit Wilmar. Das Unternehmen stellt allerdings auch eigenständige Patentanträge (etwa auf mit Wachstumsgenen manipulierte Eizellen, Gene zur Erhöhung der Milchleistung von Nutztieren,...). Durch eigene Hyperaktivität und umfangreiche Kooperationen haben die "Leben erfindenden" Konzerne ein nahezu lückenlos dichtes Netz gewoben, aus dem es - geht es nach ihrem Willen - alsbald kein Entrinnen geben wird.

Norbert Hofer fordert die Bundesregierung auf, sich strikt gegen Patente auf Leben auszusprechen und auch innerhalb der EU-Gremien diese Position konsequent zu vertreten. Ein Patent auf einen Schimpansen zu erteilen sei ein Sinnbild der Grauslichkeiten, die wir einer globalisierten Politik verdanken würden. Hofer: "Man fühlt sich wie in einem Horrorfilm. Für die gefüllten Kassen wird alles verraten und verkauft, was bisher tabu war. Ein Einkaufsladen der Absurditäten."

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at