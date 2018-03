"profil": Dörfler soll 2011 für Verzicht auf slowenische Amtssprache 500.000 Euro in Aussicht gestellt haben

Ex-Landeshauptmann: "Auch wenn eine Zahl gefallen sein sollte, es war ja kein Muss, sondern ein Angebot."

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, hat Valentin Inzko, Diplomat und Vorsitzender des Rats der Kärntner Slowenen, vor zwei Monaten eine Sachverhaltsdarstellung bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft eingebracht. Ex-Landeshauptmann Dörfler wird darin vorgeworfen, in den Ortstafelverhandlungen im April 2011 die Vertreter der Kärntner Slowenen gedrängt zu haben, auf die slowenische Amtssprachenregelung in den Gemeinden St. Kanzian/Skocjan und Eberndorf/Dobrla zu verzichten, und er habe dafür 500.000 Euro in Aussicht gestellt. Anwalt Gabriel Lansky, der Inzko vertritt, begründet den "Verdacht der Untreue" damit, dass "Steuergelder des Landes nicht dazu da sind, um für derartige Tauschgeschäfte verwendet zu werden".

Der nunmehrige Bundesrat Dörfler erklärt gegenüber "profil": "Auch wenn eine Zahl gefallen sein sollte, es war ja kein Muss, sondern ein Angebot." Andere Teilnehmer der Verhandlungsrunde bestätigen, dass Dörfler ein solches Angebot gemacht habe. Marjan Sturm, Zentralverband der Kärntner Slowenen: "Ich sagte, wenn schon 500.000 Euro, dann jedes Jahr. Wir haben gelacht und abgelehnt." Bernhard Sadovnig, Gemeinschaft der Kärntner Slowenen: "Wir haben das nicht ernst genommen."

