"profil": Bank Austria-Chef Cernko rückt von Bankgeheimnis ab

"Ich bin der Letzte, der das jetzige System verteidigt - weil ich es für den Finanzplatz Österreich für nicht sehr gut halte."

Wien (OTS) - In einem Interview In der Montag erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" findet Bank Austria-Chef Willibald Cernko als erster Banker klare Worte zur politisch angekündigten weiteren Aufweichung des Bankgeheimnisses: "Ich bin der Letzte, der das jetzige System verteidigt - weil ich es für den Finanzplatz Österreich für nicht sehr gut halte." Cernko plädiert für eine Abschaffung des Bankgeheimnisses in seiner heutigen Form:

"Vorbedingung ist, dass es klare Spielregeln gibt, welche Behörde unter welchen Bedingungen auf Bankdaten zugreifen darf. Dann hielte ich auch eine richterliche Anordnung für nicht notwendig." Cernko wirft "Politik und Finanzwirtschaft" vor, sich "nicht rechtzeitig damit beschäftigt zu haben: Wir kennen dieses Thema. Wir wissen, dass es auf der Agenda steht, seit es die Wünsche der US-Behörden gibt, wie man mit Kontodaten von US-Bürgern umzugehen hat. Spätestens dann hätten Politik und Banken mit der Debatte beginnen müssen." Grundsätzlich meint Cernko, dass man "langsam ans Reinemachen gehen muss. Mit kosmetischen Eingriffen allein werden wir die für den Finanzplatz Österreich schädliche Debatte um das Bankgeheimnis nicht beenden können", erläutert der Bank-Austria-Chef im "profil"-Interview.

