"profil" veröffentlicht den Brief von EU-Kommissar Almunia an die Finanzministerin

Brüssel wirft Österreich Hinhaltetaktik und Wettbewerbsverzerrung vor - Hypo Alpe-Adria "eine der am meisten subventionierten Banken in der EU"

Wien (OTS) - Das Nachrichtenmagazin "profil" veröffentlicht in seiner Montag erscheinenden Ausgabe den Brief von EU-Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia vom 14. März 2013. In dem englisch abgefassten Schreiben bezeichnet der EU-Kommissar die Hypo Alpe-Adria (HGAA) als eine der "am meisten subventionierten Banken in der EU", wirft dieser Wettbewerbsverzerrung vor und kritisiert die wiederholten "Beteuerungen" Österreichs, die Restrukturierung des Instituts voranzutreiben.

In Folge die Übersetzung von Almunias Brief: "Ich stelle eingangs fest, dass die Bank seit 2008 wiederholt Staatshilfe erhalten hat und Österreich um die Genehmigung für einen weiteren großen Betrag ersucht. Die Summe aus bereits erhaltenen und nun gewünschten weiteren Kapitalmaßnahmen ... machen aus der Hypo Alpe-Adria eine der meistsubventionierten Banken in der Europäischen Union. Ich muss auch daran erinnern, dass dies eine der längsten Fälle ist, mit denen wir uns seit Ausbruch der Finanzkrise auseinandersetzen müssen. Von Anfang an hörten wir Beteuerungen seitens Österreichs, dass die Bank eine umfassende Restrukturierung in Angriff genommen habe ... Die Restrukturierungsanstrengungen waren nicht entschlossen genug, dauern vier Jahre nach Genehmigung der ersten Unterstützung immer noch an, und Österreich verlangt in seinem jüngsten seinem Restrukturierungsplan weitere fünf Jahre Zeit ... Die laufende eingehende Prüfung hat ergeben, dass die Bank in Folge fundamentaler Defizite im Kredit- und Risikomanagement weiterhin riskante, unprofitable Geschäfte tätigt. Die Bank verzerrt den Wettbewerb und hat keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen, um ihre Probleme zu lösen. ... Ich habe starke Zweifel an der Stichhaltigkeit des HGAA-Geschäftsmodells und kann daraus nicht ableiten, dass die HGAA in der Lage sein wird, auf Dauer selbständig am Markt zu bestehen ... Unter den gegebenen Umständen muss ich Sie daher informieren, dass ich der Kommission keine Entscheidung zugunsten der HGAA vorschlagen kann."

Weiters skizziert Almunia die Vorstellungen der EU-Kommission:

Verkauf der "operativen Teile" bis Ende 2013 oder die Schließung der Bank, welche nach Berechnungen der Oesterreichischen Nationalbank bis zu 16 Milliarden Euro kosten könnte. Laut Almunia würde dies die "sehr unglückliche Geschichte dieser Bank" beenden.

Rückfragen & Kontakt:

"profil"-Redaktion, Tel.: (01) 534 70 DW 3501 und 3502