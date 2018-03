KV Chemische Industrie: Löhne und Gehälter steigen um bis zu 3,8 Prozent

PRO-GE/GPA-djp: Deutliches Einkommensplus in wichtiger Industriebranche erreicht

Wien (OTS/ÖGB) - Am 3. Mai fand in der Wirtschaftskammer Österreich die vierte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 50.000 Beschäftigten der Chemischen Industrie statt. Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA-djp konnten dabei nach schwierigen Verhandlungen in dieser wichtigen Lohn- und Gehaltsrunde im Frühjahr einen Abschluss erzielen. Dem vorausgegangen waren Proteste und eine BetriebsrätInnen-Konferenz mit rund 350 TeilnehmerInnen am 30. April in Wien. "Diese Demonstration an Solidarität hat die Verhandlung in der entscheidenden vierten Runde maßgeblich vorangetrieben", sagen die beiden Verhandlungsleiter Alfred Artmäuer (PRO-GE) und Roman Krenn (GPA-djp). Die Mindest-Löhne und -Gehälter steigen um 3,3 %. Die Erhöhung der IST-Löhne und -Gehälter beträgt 3,2 %. In beiden Fällen steigen die Löhne und Gehälter aber um mindestens 63 Euro.++++

Ergibt der Erhöhungsprozentsatz weniger als 63 Euro, so werden diese Löhne und Gehälter um den Mindestbetrag von 63 Euro erhöht. Dies ergibt eine Erhöhung der niedrigsten Löhne und Gehälter von bis zu 3,8%. "Vor allem die BezieherInnen der unteren Einkommensgruppen konnten wir durch den Mindestbetrag besonders berücksichtigen und deren Einkommen stark erhöhen", betonen Artmäuer und Krenn. Die für den Abschluss zu Grunde liegende durchschnittliche Inflationsrate der letzten zwölf Monate beträgt etwa 2,4%. Der Geltungstermin für den neuen Kollektivvertrag ist der 1. Mai 2013. Die Laufzeit des Lohn-und Gehaltsabschlusses beträgt zwölf Monate.

Das Ergebnis im Detail:

Erhöhung der KV-Löhne und -Gehälter um 3,3 %

Erhöhung der IST-Löhne und -Gehälter um 3,2 %

Mindestens jedoch um 63 Euro

Erh öhung der Lehrlingsentschädigungen um 3,3 %

Erhöhung der Schicht- und Nachtarbeitszulagen um 3,3 %

Erhöhung der Aufwandsentschädigungen und Messegeld (niedrigster Satz) um 3,2 %

