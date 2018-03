Zur britischen Partei UKIP:

Berlin (ots) - Die Schuldenkrise auf der Insel und die Wachstumskrise auf dem Kontinent haben zu einer Vertrauenskrise bei den Wählern geführt. Sie kehren den etablierten Parteien den Rücken und wenden sich aus Protest oder Neugier in Scharen alternativen Gruppierungen zu. Es ist eine Entwicklung, die man nicht nur in England, sondern auch in Italien und Deutschland studieren kann. Politiker sind deshalb gut beraten, die Verunsicherung der Bürger ernst zu nehmen. Wenn die ohnehin schon europaskeptischen britischen Konservativen von rechten Europafeinden übertroffen werden, ist das ein bedenkliches Zeichen - nicht nur für die Insel.

