"Sport am Sonntag": Roger Schmidt, Thomas Vanek und Paul Scharner

Am 5. Mai um 18.00 Uhr in ORF eins, ab 18.55 Uhr Highlights vom Salzburg-Marathon

Wien (OTS) - Ernst Hausleitner präsentiert "Sport am Sonntag" am 5. Mai 2013, um 18.00 Uhr in ORF eins; im Anschluss stehen um 18.55 Uhr die Highlights vom Salzburg-Marathon auf dem Programm.

Die Themen der Sendung:

Fußball: Salzburg-Trainer Roger Schmidt live zu Gast

Hochspannung im Titelkampf: Im Fernduell Salzburg gegen Admira und Austria gegen Ried. Live im Studio Roger Schmidt.

Eishockey WM: NHL-Star Thomas Vanek im Interview

Die österreichischen Eishockey-Cracks wollen bei der Eishockey-WM in Schweden und Finnland (live in ORF eins und ORF SPORT +) erstklassig bleiben. "Sport am Sonntag" besucht das Nationalteam in Helsinki.

Fußball: Paul Scharner - Der erste Österreicher im FA-Cup-Finale Paul Scharner steht mit Wigan vor seinem größten Erfolg. Vor dem FA-Cup-Finale (am 11. Mai live in ORF SPORT +) war "Sport am Sonntag" zu Gast bei dem Exzentriker in England.

Fußball: Phänomen Grödig

Ein Dorf-Club auf dem Weg in die Bundesliga.

"Sport am Sonntag" ist auf der ORF-TVthek als Live-Stream und als Video-on-Demand abrufbar.

