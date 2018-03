Wien-Start der Hilfswerk-"Family Tour 2013" beim Stadtfest

Am Samstag, den 4. Mai, hat die Hilfswerk "Family Tour 2013" ihren ersten Wien-Termin beim Stadtfest am Michaelerplatz (1010 Wien, 10.00 - 18.00 Uhr).

Wien (OTS) - Am selben Wochenende ist das Wiener Hilfswerk auch bei der Baby Expo (3. bis 5. Mai, 09.00 bis 18.00 Uhr, Stadthalle, 1150 Wien, Stand Nr. 518) vertreten. Die Hilfswerk Family Tour bietet bei 55 Stationen in ganz Österreich Beratung und Informationen zu Pflege, Kinderbetreuung und anderen sozialen Themen. Einen besonderen Schwerpunkt nimmt im Jahr 2013 das Problem der Altersdepression ein. Mit dem Fachschwerpunkt "Seelen.Leben" will das Hilfswerk das Thema enttabuisieren, die Menschen informieren und Betroffene mit praktischen Tipps unterstützen. Außerdem werden kostenlose Ratgeber und Broschüren zum Thema Älterwerden, Psyche und Lebensqualität bei der Family Tour verteilt. Info-Pakete werden auch an alle interessierten Menschen gratis versendet. Bestellungen werden unter der Servicehotline 0800 800 820 oder unter office @ hilfswerk.at entgegen genommen.

Die weiteren Wien-Stopps der Family Tour sind:

- Sonntag, 8. September 2013, 11.00 - 18.00 Uhr / Wiener Hilfswerk-Benefiz-Gartenfest, Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien

- Sonntag, 15. September 2013, 10.00 bis 18.00 Uhr / Hügelparkfest, Fichtnergasse, 1130 Wien

- Freitag, 8. November 2013, 12.00 bis 18.00 Uhr / Messe für Gesundheitsförderung und Prävention, SkyDome des Wiener Hilfswerks, Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige Organisation, die im Bereich der mobilen sozialen Dienste, in der Kinderbetreuung sowie im karitativen Bereich tätig ist und Einrichtungen wie Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, sozial betreute Wohnhäuser, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmarkt, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung etc. betreibt. Insgesamt sind mehr als 1.400 haupt-und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen für das Wiener Hilfswerk tätig.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Heiko Nötstaller / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

T: 01 512 36 61 434 / M: 0664 618 97 03

E: heiko.noetstaller @ wiener.hilfswerk.at / W: www.wiener.hilfswerk.at / f: www.facebook.com/Wiener.Hilfswerk