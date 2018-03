200.000 facebook Freunde - airberlin bedankt sich mit topbonus Meilen

Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft freut sich über mehr als 200.000 Likes auf facebook.com/airberlin. Die deutsche Airline bedankt sich bei ihren Fans mit einem Gewinnspiel, bei dem insgesamt 200.000 topbonus Prämienmeilen verlost werden. airberlin CCO Paul Gregorowitsch erläutert: "Unser Social Media Team beantwortet an 365 Tagen im Jahr Fragen und vermittelt nützliche Informationen rund um das spannende Themenfeld Luftfahrt. 200.000 Likes zeigen, dass unsere Gäste diesen Service zu schätzen wissen! Als Dankeschön an unsere Fans verschenken wir nun zum ersten Mal im Social Web topbonus Meilen. Wir sind sicher, dass unsere Fans davon begeistert sind."

Der erste Preis sind 100.000 topbonus Prämienmeilen, die zum Beispiel für einen Hin- und Rückflug in die Karibik in der Business Class genügen. Der Zweitplatzierte darf sich über 50.000 Prämienmeilen des Vielfliegerprogramms freuen, mit denen zum Beispiel ein Hin- und Rückflug nach Nordamerika gebucht werden kann. Der dritte Platz geht an fünf Gewinner, die jeweils 10.000 der begehrten topbonus Meilen erhalten, die sie beispielsweise für einen Prämienflug innerhalb Europas einlösen können. Alle Meilenangaben beziehen sich jeweils auf Prämienflüge exklusive Steuern, Gebühren und Kerosinzuschlag.

Aktuell nehmen bereits mehr als drei Millionen Fluggäste am topbonus Programm teil und nutzen die exklusiven Vorteile der zahlreichen topbonus Partner, wie zum Beispiel Hotels, Mietwagen-Anbieter, Versicherungen oder Zeitschriften-Verlage. Durch den oneworld® Beitritt ist topbonus für Vielflieger noch attraktiver geworden:

Inhaber einer topbonus Gold und Platinum Card haben u.a. weltweit Zugang zu den oneworld Airport Lounges. Die Anmeldung für topbonus ist kostenlos. Weitere Informationen zum Vielfliegerprogramm von airberlin gibt es online unter airberlin.com/topbonus.

airberlin ist eines der führenden Luftfahrtunternehmen in Europa und fliegt zu 150 Destinationen in 40 Ländern. Die zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands beförderte im Jahr 2012 mehr als 33 Millionen Fluggäste. Durch die strategische Partnerschaft mit Etihad Airways, die zu 29,21 Prozent an airberlin beteiligt ist, und die Mitgliedschaft in der Luftfahrtallianz oneworld® verfügt airberlin über ein globales Streckennetz. Die Airline mit dem preisgekrönten Service bietet mit 14 Airlines weltweit Flüge unter gemeinsamer Flugnummer an. Die Flotte hat ein Durchschnittsalter von fünf Jahren und gehört zu den jüngsten und ökoeffizientesten in Europa.

