EANS-News: C-QUADRAT Investment AG / 26. (ordentliche) Hauptversammlung der C-QUADRAT Investment AG

- Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR

0,60 je Aktie

Die C-QUADRAT Investment AG (ISIN AT0000613005) konnte im vergangenen Geschäftsjahr einen ausschüttungsfähigen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 4,6 Mio. erzielen. Diesem Ergebnis wurde in der heutigen 26. (ordentlichen) Hauptversammlung des Unternehmens Rechnung getragen und eine Dividendenausschüttung von EUR 0,60 je dividendenberechtigter Aktie beschlossen. Zudem wurde erneut eine Ermächtigung des Vorstands zum zweckfreien Rückkauf eigener Aktien beschlossen und der Vorstand darüber hinaus ermächtigt, erworbene eigene Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf eine andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot wieder zu veräußern. Dem Aufsichtsrat und dem Vorstand wurde jeweils die Entlastung erteilt.

Alle Beschlüsse der 26. (ordentlichen) Hauptversammlung wurden einstimmig gefasst. Der Jahresabschluss 2012 steht unter www.c-quadrat.com im Bereich Investor Relations zum Download bereit.

C-QUADRAT ist ein Asset Manager, spezialisiert auf quantitative und diskretionäre Absolut- und Total Return-Strategien. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und notiert seit 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und seit Mai 2008 an der Wiener Wertpapierbörse. C-QUADRAT hat sich mit der Analyse von Investmentfonds und als innovativer Asset Manager einen Namen gemacht. Sowohl institutionelle Kunden als auch Privatanleger vertrauen auf das Know-how von C-QUADRAT. Mit Büros in Wien, London, Frankfurt und Genf sowie Vertriebsaktivitäten in 17 Ländern ist C-QUADRAT europaweit aktiv.

