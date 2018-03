ÖVP - T E R M I N E

(19. Woche vom 6. bis 12. Mai 2013)

MONTAG, 6. Mai 2013 09:00 MEP Heinz K. Becker eröffnet die Veranstaltung "Europa & Wir – Dialog der Generationen" der NÖ Landesregierung (Veranstaltungszentrum, Marktplatz 4, 3233 Kilb) 10:00 Pressekonferenz mit BM Mag. Johanna Mikl-Leitner anlässlich "14. Safety Tour – Kindersicherheits-Olympiade" (BMI, Festsaal, 1014 Wien Herrengasse 7) 10:00 BM Dr. Beatrix Karl eröffnet die Enquete "StGB 2015" (BMJ, Kleiner Festsaal, Museumstraße 7, 1070 Wien) 10:00 StS Sebastian Kurz beim Verfassungsausschuss (Parlament, 1017 Wien) 11:30 Pressekonferenz und Buchpräsentation mit EP-Vizepräsident MEP Mag. Othmar Karas und MEP Dr. Paul Rübig zum Thema "UnternehmerInnen brauchen Freiheit" (Presseclub OÖ, Landstraße 31, 4020 Linz) 12:00 StS Dr. Reinhold Lopatka beim Europa Club Spezial "Europa – was geht mich das an?" Diskussion und Präsentation der Info- Broschüre "Sie haben Recht – Ihre Rechte als Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union" (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien) 15:00 Grußworte und Ansprache von BM Dr. Maria Fekter beim Festakt "20 Jahre Österreichische Bundesfinanzierungsagentur" (Parlament, 1017 Wien) 18:30 BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Unique Talk "Industrie unter Druck? Der österreichische Weg im internationalen Wettbewerb" (Haus der Musik, Annagasse 20, Dachgeschoß, 1010 Wien) 19:00 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der Sitzung des Vorarlberger Landesparteipräsidiums und der anschließenden Sitzung des Vorarlberger Landesparteivorstandes (Hotel Hoher Freschen, 6830 Rankweil) 19:30 Rede von Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger anlässlich des Europatages 2013 zum Thema "Wachstumsstrategien für unser Europa", weiters mit dem Vizepräsidenten der EU-Kommission Antonio Tajani, EU-Kommissar Dr. Johannes Hahn, Wirtschaftskammer-Präsident Dr. Christoph Leitl und LH Dr. Josef Pühringer (Palais Kaufmännischer Verein, Bismarckstraße 1-3, 4020 Linz) DIENSTAG, 7. Mai 2013 09:00 BM Dr. Maria Fekter beim Budgetausschuss (Parlament, 1017 Wien) 10:00 Sitzung des Ministerrates (BKA, Ballhausplatz 2, 1010 Wien) 11:30 Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger und Werner Fasslabend, Präsident der Politischen Akademie der ÖVP, bei der Matinee zum Europatag "Europa der Bürger: Mitdenken. Mitreden. Mitgestalten." (Diplomatische Akademie Wien, Festsaal, Favoritenstraße 15a, 1040 Wien) 12:00 BM Dr. Beatrix Karl führt ein Arbeitsgespräch mit einer Delegation des Deutschen Bundestages und dem Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Detlev Rünger (BMJ, Blauer Salon, Museumstraße 7, 1070 Wien) 17:00 EU-Diskussion "Europa – USA: Neue alte Freunde" mit Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger und Karl-Theodor zu Guttenberg unter der Leitung von Kurier-Chefredakteur Dr. Helmut Brandstätter (Dachfoyer, Hofburg, 1010 Wien) 19:00 Kamingespräch mit BM Dr. Maria Fekter im Rahmen der Agenda Austria 2020 "Wirtschaft und Staat" (RZB, Raiffeisensaal, Am Stadtpark 9, 1030 Wien) MITTWOCH, 8. Mai 2013 09:00 Plenum des Bundesrates; LH Dr. Josef Pühringer nimmt an der Debatte zur Gesundheitsreform teil (Parlament, 1017 Wien) 09:00 BM Dr. Beatrix Karl beim Ständigen Unterausschuss Inneres (Parlament, 1017 Wien) 09:30 BM DI Nikolaus Berlakovich hält die Begrüßungsrede anlässlich der Veranstaltung "Erneuerbare Wärme: Schlüssel zur Energiewende" (Dachsaal der Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien) 11:00 Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger, BM Dr. Beatrix Karl, BM Dr. Maria Fekter, BM DI Nikolaus Berlakovich, StS Dr. Reinhold Lopatka und ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der Gedenkfeier anlässlich der Befreiung vom Nationalsozialismus und der Beendigung des Zweiten Weltkrieges in Europa (BKA, Ballhausplatz 2, 1010 Wien) 18:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Empfang anlässlich des "Europe Day" (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien) 19:30 Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger beim Konzert des Mauthausenkomitees "Fest der Freude" mit den Wiener Symphonikern (Heldenplatz, 1010 Wien) DONNERSTAG, 9. Mai 2013 18:00 EP-Vizepräsident MEP Mag. Othmar Karas spricht beim Europa- Empfang der CVV über die Zukunft der EU (Congress Centrum Alpbach, Alpbach 246, 6236 Alpbach) BM Dr. Maria Fekter bei der Jahrestagung des Gouverneursrats der EBRD (Istanbul, bis 11.5.) FREITAG, 10. Mai 2013 19:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner spricht bei der Wirtschaftsbund Jahreshauptversammlung Rohrbach und Umgebung zum Thema "Wirtschaftskrise und (k)ein Ende" (Ignis, Scheiblberg 42, 4120 Rohrbach) SAMSTAG, 11. Mai 2013 16:30 BM Dr. Reinhold Mitterlehner nimmt am Zukunftsforum 2013 teil (Mehrzwecksaal, Schulstraße 2, 4263 Windhaag bei Freistadt)

