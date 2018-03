ASFINAG UNTERWEGS als TV-APP für LG Smart TVs

Neu und kostenlos - Zugriff auf 500 ASFINAG Webcams

Wien (OTS) - Ab sofort erweitert ASFINAG das bestehende Portfolio an Verkehrsinformationsdiensten um eine kostenlose TV-App für LG-Fernsehgeräte der neuen Smart TV Generation. Die TV-App bietet einfachen und bequemen Zugriff auf Livebilder der 500 ASFINAG Webcams.

Kooperation mit LG

So wie aus Mobiltelefonen in den vergangenen Jahren multifunktionale Smartphones geworden sind, werden Fernseher immer stärker zu Smart Home Bildschirmen mit einem speziellen Ordner für Apps und andere Inhalte, die einen einfachen und schnellen Zugang zu aktuellen News und Wetterinformationen ermöglichen.

Durch die Zusammenarbeit der ASFINAG mit LG können nun erstmals die ASFINAG Webcams direkt am LG Smart TV aufgerufen werden. So haben die Verkehrsteilnehmer durch einfaches Einschalten des LG TV-Geräts bereits vor Reiseantritt die Möglichkeit, sich ein Bild vom aktuellen Verkehrsgeschehen zu machen.

Einfache Handhabung, vielseitige Funktionen

Mag. Bernd Datler, Geschäftsführer der ASFINAG Maut Service GmbH:

"Neben der im europäischen Vergleich sehr dichten Abdeckung des Autobahn- und Schnellstraßennetzes mit 500 Webcams auf 2.178 km Netzlänge wurde bei der Entwicklung vor allem auf eine einfache Handhabung der TV-App größtmöglicher Wert gelegt."

Nutzer der bestehenden ASFINAG Smartphone APP werden sich sofort in der TV-APP zurechtfinden, da diese auf dem gleichen Bedienkonzept basiert, jedoch in der Darstellung auf das XXL-Format angepasst wurde. Egal ob als Pendler, als Urlaubsreisender oder geschäftlich unterwegs, die Suche nach relevanten Webcams kann entweder nach Autobahnbezeichnung oder Bundesland erfolgen.

Rückfragen & Kontakt:

ASFINAG

Alexander Holzedl

Pressesprecher

Tel.: +43 664 60108 18933

alexander.holzedl @ asfinag.at



LG

Mohamed Youssef

KRAFTKINZ

Tel.: +43 1 / 803 30 84-14

mohamed.youssef @ kraftkinz.com