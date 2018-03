Neues Nespresso Kundenservice Center nimmt den Betrieb auf

Wien (OTS) -

Erstmals in Wien: Neuer internationaler Nespresso CEO Jean-Marc Duvoisin eröffnet das neue Kundenservice-Center

45 Jobs für den Ausbau der Kundenbetreuung in Österreich, davon 35 neu

Gestern, am 2. Mai, starteten 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren herausfordernden Job im neu geschaffenen Kundenservice Center bei Nespresso Österreich. Nach Wochen der intensiven Schulung in allen Fragen rund um Kaffeequalität, Maschinen, Accessoires und Kundenservice werden sich die hoch motivierten Kaffeespezialisten ab sofort um eine noch höhere Servicequalität für die heimischen Nespresso Clubmitglieder bemühen. Der Pionier im Bereich portionierter Spitzenkaffees setzt damit ein weiteres Signal in Richtung Ausbau und Weiterentwicklung des österreichischen Marktes. Der neue, seit Anfang April 2013 an der Spitze des Unternehmens stehende internationale CEO Jean-Marc Duvoisin machte sich persönlich vor Ort ein Bild über den erfolgreichen Nespresso Marktauftritt in Österreich und die hohe Kompetenz sowie gute Schulung der neuen Kaffeespezialisten. Wien ist eine der ersten Stationen, die Jean-Marc Duvoisin nach seinem Amtsantritt besucht.

In den letzten Jahren wurden die telefonischen Anfragen der österreichischen Nespresso Clubmitglieder zum Großteil vom Kundenservice Center in Deutschland beantwortet. Ein kleines Team von zehn Kaffeespezialisten kümmerte sich in dieser Zeit direkt von Wien aus um die komplexeren Kundenanfragen. Mit dem Aufbau des eigenständigen Kundenservice Centers in Österreich will Nespresso die Nähe zu den Kunden ausbauen und die Servicequalität am heimischen Markt noch weiter erhöhen.

Es ist weltweites Kernziel von Nespresso, die höchste Qualität in allen Bereichen des Kaffeegenusses anzubieten. Neben der Beschaffung und Verarbeitung der besten Kaffees der Welt und der Entwicklung innovativer, technologisch hochwertiger Kaffeemaschinen, ist die Top-Qualität im Kundenservice zentrales Erfolgsgeheimnis von Nespresso. "Nespresso ist ein sehr gut etabliertes Unternehmen in Österreich und außerdem ein erfolgreicher Nespresso Markt. Die Beziehung zu unseren Konsumenten und Clubmitgliedern ist einer der wertvollsten Aspekte der Marke. Die Integration eines eigenen Kundenservice Centers in Österreich ist ein großer Schritt, um die schon sehr hohe Qualität unserer maßgeschneiderten Services für alle österreichischen Clubmitglieder in Zukunft noch zu steigern", erklärt der neue internationale CEO bei Nespresso, Jean-Marc Duvoisin, bei seinem Wien-Besuch.

Nespresso: 350 Arbeitsplätze in Österreich

"Wir sind in den letzten Jahren enorm gewachsen. 2011 waren es noch 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich - mit Ende 2013 werden bereits 350 motivierte Kaffeespezia-listen in unseren Boutiquen und in der Unternehmenszentrale in Wien arbeiten. Wir sind stolz auf unsere Rolle als wichtiger und attraktiver Arbeitgeber in diesem Land. Es ist unser erklärtes Ziel, diese Funktion noch weiter auszubauen - in der Anzahl ebenso wie bei Kompetenz, Schulung und Weiterentwicklung unseres Teams", erklärt Dietmar Keuschnig, Geschäftsführer von Nespresso Österreich.

Nach einer mehrwöchigen Trainings- und Einschulungsphase nimmt das neue Team mit dem heutigen Tag den Vollbetrieb des Kundenservice Centers auf. Ab heute nehmen die insgesamt 45 Kaffeeexperten sämtliche Kundenanfragen aus Österreich entgegen. Ihren Arbeitsplatz finden sie im 600 m2 großen, komplett neu ausgestatteten Büro in der Amalienstraße 65 im 13. Bezirk - dort, wo auch die österreichische Nespresso Zentrale angesiedelt ist. Das Team in Deutschland, das bislang die österreichischen Kundenanfragen beantwortet hat, wurde in das deutsche Kundenservice Center eingegliedert.

"Ich bin davon überzeugt, dass unsere Kaffeespezialisten die ohnehin schon hohe Servicequalität auf eine neue Ebene stellen und damit den Erfolgskurs von Nespresso in Österreich stärken", ergänzt Jean-Marc Duviosin.

Über Nespresso

Nespresso ist der weltweite Pionier und Referenz im Bereich portionierter Spitzenkaffees. Mit Hauptsitz im schweizerischen Lausanne agiert Nespresso in über 60 Ländern und beschäftigt mehr als 8.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2012 umfasste das weltweite Netzwerk über 300 exklusive Boutiquen. Weitere Informationen finden Sie unter www.nestle-nespresso.com

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt Nespresso:

Nespresso Österreich GmbH & Co OHG

Mag. Cornelia Kenndler

1130 Wien, Amalienstraße 65

T +43-1-512-63-80

media.centreAT @ nespresso.com

www.nespresso.com



Für Fragen zu Brand PR inklusive Nespresso Kaffee

und Nespresso Maschinen kontaktieren Sie bitte:

Svoboda PR & Consulting GmbH

Mag. Angelika Svoboda

1070 Wien, Museumstraße 3B/15

T: +43-1-512-76-74-0

a.svoboda @ svobodapr.at