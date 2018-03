Aviso: Heinisch-Hosek lädt zum Women Talk Business Symposium: Erfolgsfaktor Frau - Quote & Co im Wirksamkeits-Test

Symposium am 6. Mai 2013 in der Diplomatischen Akademie

Wien (OTS) - Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek lädt am Montag, den 6. Mai zum "Women Talk Business Symposium: Erfolgsfaktor Frau -Quote & Co im Wirksamkeits-Test". Die Eröffnung durch die Ministerin findet um 9.00 Uhr statt. Weiteres Programm des Symposiums unter www.womentalkbusiness.info

Wann: 6. Mai 2013, 8:30 bis 17:30 Uhr

Wo: Diplomatische Akademie, Favoritenstraße 15a, 1040 Wien

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Julia Valsky

Pressesprecherin der

Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek

Telefon: + 43 1 531 15-202149