Bayr zum Tag der Pressefreiheit: Meinungsfreiheit in allem Medien sicherstellen

Online-Medien spielen wichtige Rolle beim Wachsen von Demokratien

Wien (OTS/SK) - Seit 1993 ist der 3. Mai der Pressefreiheit gewidmet. Vor 20 Jahren verabschiedete die UN-Generalversammlung die Deklaration von Windhoek, die freie Medien als unerlässlichen Pfeiler für funktionierende Demokratien und als grundlegendes Menschenrecht bezeichnet. Petra Bayr, Bereichssprecherin für globale Entwicklung der SPÖ, betont die Bedeutung der freien Medien: "Freie Meinungsäußerung ist ein Menschenrecht und muss in allen Länder und allen Medien gewährleistet sein." Nur so können sich - besonders in sich entwickelnden Ländern - vielfältige Gesellschaften mit lebendigen Zivilgesellschaften entwickeln, welche die Regierenden rechenschaftspflichtig halten. ****

Wie aktuell klar zu sehen ist, stellt das Internet ein wichtiges Kommunikationsmittel dar, das schnell und niederschwellig ist, aber von Zensur leider nicht verschont bleibt: "Annähernd gleich viele Journalistinnen und Journalisten wie Netcitizens wurden dieses Jahr festgenommen", stellt Bayr fest. Laut "Reporter ohne Grenzen" wurden bisher 175 Journalistinnen und Journalisten und 156 Netcitizens (Netzbürgerinnen und Netzbürger) wegen regimekritischer Meinungsäußerung verhaftet. Als NetzbürgerIn bezeichnet man Menschen, die sich im Internet aufhalten und dort das gesellschaftliche Leben beeinflussen, sei es über Blogs, Twitter oder andere neue Medien. Die meisten Festnahmen von Netcitizens fanden in China (69), im Vietnam (31), im Iran (20) und in Syrien (18) statt. Die Freiheit im Internet spiele in der Demokratieförderung eine essentielle Rolle und müsse daher auch in der internationalen Zusammenarbeit mitgedacht werden, betont Bayr. (Schluss) mb/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493