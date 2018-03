Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 03.05.2013; Leitartikel von Wolfgang Sablatnig: "Richtungsentscheidung für Familien".

Innsbruck (OTS) - Utl: Dem ÖVP-Modell für einen Kinderabsetzbetrag fehlt die Verbindlichkeit. Zumindest machen die Schwarzen damit aber ihr Verständnis von Gerechtigkeit deutlich. Für die Wahl im September kann das eine Entscheidungshilfe sein.

Verbindlichkeit schaut anders aus. "So schnell wie möglich, aber erst, wenn wir es uns leisten können", ist selbst in Vorwahlzeiten eine sehr vage Aussage zum Zeitpunkt einer Reform. Zu genaueren Festlegungen waren ÖVP-Chef Michael Spindelegger und Finanzministerin Maria Fekter gestern aber nicht bereit, als sie das schwarze Modell für eine Reform der Familienbesteuerung präsentierten. Der Widerspruch zwischen den Sparvorgaben für das Budget und die Ministerien einerseits und dem Versprechen einer Steuerentlastung um 2,5 Milliarden Euro andererseits ist ihnen offenbar bewusst. Wir dürfen gespannt sein, ob sie bis zur Nationalratswahl am 29. September ein Datum nachliefern - oder ob die Entlastung den Weg vieler Wahlversprechen nimmt und mit bedauerndem Hinweis auf den Koalitionspartner verräumt wird.

Die Wähler unterschätzen sollten Spindelegger und die ÖVP jedenfalls nicht. Die haben nur zu gut in Erinnerung, wie die ÖVP vor der Wahl 2008 zwar gegen teure Wahlzuckerl gewettert, im Nationalrat einen Großteil der entsprechenden Beschlüsse aber dennoch mitgetragen hat. Auch jetzt hat Fekter schon davor gewarnt, wegen der Wahl im Herbst den Geldhahn zu öffnen. Spindelegger hat sogar einen Pakt gegen Wahlzuckerl vorgeschlagen.

Das ÖVP-Modell bietet aber auch inhaltlich Angriffspunkte. Eine "Entlastung", wie sie Fekter und Spindelegger versprechen, klingt jedenfalls positiv. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich aber, dass der Vorteil aus dem Kinderfreibetrag bei höherem Einkommen der Eltern höher ausfällt und Niedrigverdiener ganz leer ausgehen.

Das wäre ein neuer Ansatz für Förderungen und Familienpolitik. Denn bisher herrscht in der Sozialpolitik ein entgegengesetztes Modell, an dem SPÖ und Grüne festhalten: Je niedriger das Einkommen, desto höher die Sozialleistungen. Und in der Familienpolitik gilt das Prinzip, dass jedes Kind gleich viel wert ist.

Überraschend ist dieser Systembruch nicht, führt Spindelegger doch immer wieder die "Leistung" im Mund - ausgesprochen und unausgesprochen als Gegensatz zu Einkommen, die aus Sozialleistungen und Arbeitslosengeld herrühren.

Für die Wahl im Herbst zeichnet sich damit tatsächlich eine "Richtungsentscheidung" ab, wie sie SPÖ-Chef Werner Faymann beim Mai-Aufmarsch beschworen hat - eine Richtungsentscheidung aber nicht nur für die Familien, sondern auch über das grundlegende Verständnis von Gerechtigkeit.

