Neues Volksblatt: "Iron Mary" (von Manfred Maurer)

Ausgabe vom 3. Mai 2013

Linz (OTS) - Es wäre wohl eine hypertrophe Interpretation, schriebe man die überraschend angekündigte Lockerung des britischen Bankgeheimnisses allein dem Wirken der österreichischen Finanzministerin zu (siehe Bericht auf Seite 17). Anderseits: Wer, wenn nicht der Brite, weiß, dass mit einer "Eisernen Lady" nicht zu spaßen ist?

Was auch immer Premierminister Cameron zu seinem plötzlichen Schwenk motiviert haben mag, eines steht fest: Maria Fekter hatte ihren Anteil daran und lag mit ihrer Strategie goldrichtig. Die lief darauf hinaus, sich die Aufweichung des Bankgeheimnisses in Österreich nicht einfach von außen aufs Auge zu drücken zu lassen, sondern auf eine ganzheitliche Lösung des Problems hinzuwirken.

London war (und ist wegen der nach wie vor als Steueroasen vorgesehene Kanal-Inseln) die erste Adresse für entsprechende Forderungen nach einer gesamteuropäischen Regelung. Auffallend war, dass die in dieser Thematik gegenüber Österreich und Luxemburg sehr forsch agierenden Deutschen im Fall Großbritanniens eine gewisse Beißhemmung hatten. Fekter hat das Augenmerk der EU-Partner auf die wahren Steuersünderparadiese gelenkt.

Die Finanzministerin hätte sich dafür eine bessere Presse verdient, vor allem aber eine konsequentere Unterstützung durch den Koalitionspartner. Die war nämlich, gelinge gesagt, hypotroph, sprich: unterentwickelt.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at