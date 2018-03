Kulinarisches "Land und Leute": Fische, Schweine, Joghurt und Rhabarber

ORF-Landwirtschaftsmagazin am Samstag, 11. Mai in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Die Themen der nächsten Ausgabe von "Land und Leute" am 11. Mai 2013 um 16.30 Uhr in ORF 2:

*Urlaub am Bauernhof im Kellerstöckl.

Es ist ein Urlaub der anderen Art, der mit den "Urlaub-am-Bauernhof"-Projekten angeboten wird. Ein Beispiel dafür ist der 300 Jahre alte Kürbisbauernhof Gartner im steirischen Weinberg an der Raab. In einem ehemaligen Kellerstöckl mitten im Weingarten zu wohnen und mit kulinarischen Genüssen aus der Region verwöhnt zu werden, garantiert erholsame und erlebnisreiche Urlaubstage.

*Fischerei am Bodensee.

Die Saison für die noch 14 aktiven Vorarlberger Berufsfischer hat spät begonnen, weil sich die Fische im kalten Wasser nur wenig bewegen. Die Fußacher Bucht ist dabei die "Kinderstube" im Bodensee, tausende Fische ziehen hierher, um zu laichen.

*Ausgezeichnete Schweinezucht.

Der mehrfach ausgezeichnete Schweinemaststall der Familie Jeitler in der Weststeiermark ist ein Beispiel für gute Schweinehaltung. Der mit viel Eigenleistung errichtete und in Alleinlage stehende Außenklimastall für 400 Mastschweine erfüllt alle Kriterien des Tier-und des Umweltschutzes.

*Bäuerinnen kochen saisonal: "Joghurt".

Maria Beer aus Schoppernau in Vorarlberg ist Bäuerin und Joghurt-Köchin mit Leib und Seele. Sie zeigt mit Joghurt viel mehr als nur einfachen Saucen gelingen - vom Dessert bis hin zur raffinierten Nockerln gibt es kaum Grenzen.

* Bio-Rhabarber aus dem Marchfeld.

In Niederösterreich haben sich einige Landwirte auf den Anbau von Bio-Rhabarber spezialisiert, der zwischen April und Juni Hochsaison hat. Ein Lokalaugenschein im Marchfeld mit vielen Informationen über Anbau, den richtigen Erntezeitpunkt und die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten.

