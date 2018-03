Zur Senkung des Leitzinses durch die EZB:

Berlin (ots) - Denn das Problem der Banken des Euro-Raums ist nicht so sehr Liquiditätsmangel. Die EZB gibt schon seit langem den Geldhäusern alle Mittel, die diese von ihr haben wollen. Nun hat sie diese Maßnahme verlängert und damit ihre Garantie, dass keine Bank wegen Liquiditätsmangel eingehen muss. Dass die Banken weiter Geld von der EZB erhalten, ist das eine. Das andere ist: Sie verleihen es nicht. Gerade kleine und mittlere Unternehmen in Südeuropa kommen entweder nicht an Kredit oder müssen dafür hohe Zinsen zahlen.

