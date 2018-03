Diskretion in der Kundenberatung - Salzburger Raphael Apotheke überzeugt mit innovativem Konzept

Salzburg (OTS) - Am 06. Mai 2013 übersiedelt die Raphael Apotheke im Salzburger Stadtteil Maxglan in neue, größere Räumlichkeiten am Hans-Schmid-Platz 1 und beweist Innovationsgeist mit neuen Diskretionsbereichen und speziell abgeschirmten Beratungstischen.

Die Zufriedenheit unserer Kunden liegt uns sehr am Herzen: "Wir haben deshalb im Vorfeld unseres geplanten Standortwechsels gründlich recherchiert und unsere Kunden befragt, was wir noch besser machen können", schildert Mag. pharm. Simon Windhager. "Viele unserer Kunden wünschen sich noch mehr Diskretion in der Apotheke - vergleichbar mit der Vertraulichkeit, die sie von Arztbesuchen kennen. Und das nicht nur bei Themen, die besondere Diskretion erfordern, sondern bei jedem Beratungsgespräch".

Was in anderen Unternehmen bei Beratungen von Kunden längst als selbstverständlich gilt, fehlt in den meisten Apotheken - diskrete Beratung. Mithören - wenn oft auch ungewollt - kann meist nicht ausgeschlossen werden. Nicht so in der "neuen" Raphael Apotheke. Bei der Gestaltung der Inneneinrichtung wurde ein völlig neuartiges Konzept erarbeitet.

Die Hälfte der Beratungstische ist mit dezenten Trennwänden aus Glas versehen. Ein Spezialglas, ein so genanntes "Privalight" erlaubt in einem Moment Durchsicht und bietet Sichtschutz im nächsten. Die transparenten Glastrennungen können innerhalb weniger Sekunden in milchig-weißes undurchsichtiges Glas verwandelt werden. Sobald ein Kunde den Verkaufsplatz betritt, wird er über einen Sensor erfasst und das Spezialglas wird undurchsichtig.

Ein weiteres Highlight bietet ein gläserner Durchblick. Kunden können so bei der Herstellung und Zusammenstellung von Arzneien - der Urkompetenz der Apotheke - zusehen.

"Innovation und besonderer Kundenservice!" - dafür steht die Raphael Apotheke. Unter der Leitung von Mag. pharm. Simon Windhager werden neue Impulse gesetzt. Anlässlich der Neueröffnung am 06. Mai warten viele Angebote und Aktionen auf alle Kunden.

