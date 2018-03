Familienfreundlichkeit leben

Geht es den Familien gut, geht es der Gesellschaft gut

Wien/St. Pölten (OTS) - "Der heute von Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger gemeinsam mit Familienminister Dr. Reinhold Mitterlehner und Finanzministerin Dr. Maria Fekter vorgestellte Maßnahmenkatalog zur Förderung und Unterstützung von Familien, bestehend aus einem Mix von Geld- und Sachleistungen und besserer steuerlicher Berücksichtigung von Kindern, zielt auf die Verbesserung der Wahlfreiheit von Familien ab", begrüßt Familienbundpräsident LAbg. Mag. Bernhard Baier die Vorschläge.

"Jahrelange Forderungen des Österreichischen Familienbundes, wie die Anrechnung der vier Jahre für die Pensionszeiten für jedes Kind, ebenso wie die steuerliche Berücksichtigung zu versorgender Kinder wurden endlich gehört und sind Teil dieses Programmes", freut sich Baier. Die geplante Vereinfachung der Familienleistungen kombiniert mit einer leichten Erhöhung ist ebenso zu begrüßen.

Echte Wahlfreiheit haben Familien nämlich nur dann, wenn sowohl ein ausreichender finanzieller Ausgleich für ihre Mehrbelastung geleistet wird, als auch ausreichende Kinderbetreuungsangebote in vielfältiger Art und bester Qualität zur Verfügung gestellt werden. "Will man den Mut zum Kind, zu Kindern stärken und die Freude an ihnen vermitteln, müssen Diskussionen ob Sachleistungen oder Geldleistungen wichtiger sind, der Vergangenheit angehören. Wichtig ist beides!", schließt Baier.

