Kinderfreunde: ÖVP entlastet Millionärsfamilien

Mal wieder denkt die "Familienpartei" ÖVP nur an die Besserverdienenden und lässt die große Mehrheit im Stich.

Wien (OTS) - "Wir müssen der ÖVP die traurige Nachricht überbringen, dass ihr Bild von Familien kilometerweit an der Realität vorbeigeht", erklärt Christian Oxonitsch, Bundesvorsitzender der Österreichischen Kinderfreunde. "Während sich die meisten Familien in Österreich nur bedingt im Förderdschungel orientieren können und gar nicht in den Genuss von allen ihnen zustehenden Transferleistungen kommen, spricht Wirtschaftsminister Mitterlehner von weiteren Steuerzuckerln für die Familien der Superreichen", so Oxonitsch weiter. Schon in der Vergangenheit hätten die Kinderfreunde wiederholt darauf hingewiesen, dass ÖVP-Vorstöße für Steuerfreibeträge oder die Absetzbarkeit von Kinderbetreuung nichts anderes sind als verschleierte Klientelpolitik für "Millionärsfamilien".

"Von den 165 Millionen Steuererleichterungen für Familien wurden in der Vergangenheit nur 36 Millionen abgeholt. Die meisten Familien in Österreich haben eben keine Steuerberater/innen, die nach steuerlichen Vorteilen für sie suchen können", so Oxonitsch. Steuerliche Absetzbarkeit sei nur für besserverdienende Familien interessant und somit komme sie als Förderung nicht dort an, wo sie wirklich gebraucht werde. Die Kinderfreunde fordern weiterhin die Vereinfachung von Familienförderungen, die Erhöhung von Sachleistungen und die gezielte Förderungen von Familien, die von sozialer Ungerechtigkeit betroffen sind. "Der Weg von Frauenministerin Heinisch-Hosek ist der richtige und muss jedenfalls fortgeführt werden", so Oxonitsch abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Daniel Bohmann, Pressereferent der Österreichischen Kinderfreunde

Tel.: 01 / 512 12 98 / 60, 0699 / 19529488, daniel.bohmann @ kinderfreunde.at