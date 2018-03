ORF-Fernsehen 2013: 36,5 Prozent Marktanteil Jänner bis April

Wien (OTS) - In den ersten vier Monaten des Jahres 2013 erreichte das ORF-Fernsehen 36,5 Prozent Marktanteil. Im April 2013 sahen das Angebot des ORF-Fernsehens pro Tag durchschnittlich 3,509 Millionen Seherinnen und Seher. ORF eins kam dabei auf 1,926 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer pro Tag und 9,9 Prozent Marktanteil, ORF 2 auf 2,763 Millionen und auf 21,4 Prozent Marktanteil. Insgesamt lag der Marktanteil im April bei 31,2 Prozent. In der nutzungsintensivsten Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr) erreichte der ORF von Jänner bis April 40,4 Prozent Marktanteil.

Digitalisierungsgrad um weitere Prozentpunkte gestiegen

Auch im April 2013 hat sich für den ORF das Konkurrenzumfeld weiter verschärft: Mittlerweile leben 80 Prozent aller Personen in österreichischen TV-Haushalten mit digitalem Empfang (vor allem Satellit). Das entspricht im Vergleich zum April 2012 einem Anstieg um vier Prozentpunkte. In digitalen Satellitenhaushalten sind derzeit durchschnittlich 140 Sender (davon 98 in deutscher Sprache) empfangbar, in digitalen Kabelhaushalten im Schnitt 104 Sender (davon 78 deutschsprachige).

34,5 Prozent Marktanteil für die ORF-Senderfamilie

Gemeinsam mit den Spartensendern ORF III Kultur und Information und ORF SPORT + sowie 3sat und ORF 2 Europe erreichte das ORF-TV-Programmangebot im abgelaufenen Monat durchschnittlich 34,5 Prozent Marktanteil pro Tag.

13,8 Millionen Online-Video-Abrufe im ORF.at-Netzwerk

Die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote des ORF im Internet wurden vom Publikum auch im April 2013 stark genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten wie iptv.ORF.at, sport.ORF.at, insider.ORF.at etc.) wurden insgesamt 13,8 Millionen Video-Abrufe verzeichnet. 12,1 Millionen davon entfielen auf die Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at).

Topreichweiten im April 2013

Nach "Bundesland heute", das dieser Tage sein 25-jähriges Bestehen feiert, und "Zeit im Bild" erreichte das eigenproduzierte "Universum" über den Tiergarten Schönbrunn mit bis zu 876.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Top drei des Reichweiten-Rankings. Weitere Quotenhighlights: "Dancing Stars", "Millionenshow" und zweimal "Tatort", sowie der "Bergdoktor" und die "Rosenheim-Cops".

"Bundesland heute" (2. April)

1,298 Millionen Zuschauer, 59 Prozent Marktanteil

"Zeit im Bild" (7. April)

1,220 Millionen Zuschauer, 47 Prozent Marktanteil

"Universum: Schönbrunner Tiergeschichten - Leben im Zoo" (16. April) 852.000 Zuschauer, 32 Prozent Marktanteil

"Die Millionenshow" (15. April)

778.000 Zuschauer, 27 Prozent Marktanteil

"Dancing Stars" (12. April)

767.000 Zuschauer, 30 Prozent Marktanteil

"Dancing Stars - Die Entscheidung" (12. April)

763.000 Zuschauer, 34 Prozent Marktanteil

"Tatort: Trautes Heim" (21. April)

748.000 Zuschauer, 25 Prozent Marktanteil

"Der Bergdoktor" (4. April)

736.000 Zuschauer, 27 Prozent Marktanteil

"Die Rosenheim-Cops" (11. April)

713.000 Zuschauer, 27 Prozent Marktanteil

"Tatort: Feuerteufel" (28. April)

678.000 Zuschauer, 23 Prozent Marktanteil

Auftakt zur ORF-Jahresinitiative "Bewusst gesund: Mach dich fit - ich mach mit" bewegte 4,16 Millionen Menschen in Österreich

Wer sich bewegt, lebt länger gesund! Unter dem Motto "Mach dich fit -ich mach mit" widmet sich der ORF daher 2013 mit seiner gesamten Medienvielfalt dem Thema Bewegung. Gestartet wurde die ORF-"Bewusst gesund"-Bewegungsinitiative in der Woche vom 6. bis 14. April gemeinsam mit den Partnern Bundesministerium für Gesundheit und Fonds Gesundes Österreich, dem Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport sowie dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. Mit großem Erfolg: Insgesamt 4,16 Millionen (weitester Seherkreis), das entspricht 58 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren, haben zumindest eines der umfassenden ORF-Programmangebote genutzt. Die höchsten Reichweiten erzielten "Thema" am 8. April mit 587.000 Zuschauer/innen bei 20 Prozent Marktanteil und "Stöckl live" am 9. April mit 441.000 Zuschauer/innen bei 14 Prozent Marktanteil. Die auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand bereitgestellten Sendungen mit Bezug bzw. mit Beiträgen zur Initiative "Bewusst gesund" wurden bisher mehr als 200.000-mal abgerufen. Ausführliche Berichterstattung in Radio, Fernsehen und Internet lieferten auch die ORF-Landesstudios. Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT begleiteten die ORF-Gesundheitsinitiative mit zahlreichen Informationsangeboten.

Zum ersten Mal seit 123 Jahren haben die Niederlande wieder ein männliches Staatsoberhaupt. Der neue König Willem-Alexander, der seine Mutter nach 33 Jahren auf dem Thron ablöste, ließ sich am 30. April den ganzen Tag lang von Hunderttausenden feiern - der ORF feierte mit einer rund achtstündigen Live-Übertragung mit. Die Abdankung von Königin Beatrix, den ersten großen Programmpunkt der Feierlichkeiten, sahen im Schnitt 236.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 54 Prozent Marktanteil (34 Prozent bei 12-49). Der Inthronisierung um 14.00 Uhr wohnten dann via ORF 2 im Schnitt 377.000 bei (49 Prozent Marktanteil bei 12+, 29 Prozent bei 12-49). Hier wurde auch der Spitzenwert von 404.000 Zuseherinnen und Zuseher erreicht. Den vorangegangenen Einzug der Ehrengäste in die Nieuwe Kerk, in der Willem Alexander den Eid als neuer König der Niederlande in der "Huldigungszeremonie" ablegte, sahen 339.000 (48 Prozent Marktanteil bei 12+, 30 Prozent bei 12-49). Die Berichte zwischen den Programmpunkten erreichten mit durchschnittlich 45 Prozent Marktanteil ebenfalls sehr hohe Werte - ebenso wie die Highlights-Sendung um 22.35 Uhr in ORF 2, die im Schnitt 303.000 sahen (18 Prozent Marktanteil). Die Einstimmungs-Doku "Beatrix der Niederlande - Thronübergabe am Königshof" von ORF-Adelsexpertin Lisbeth Bischoff am 25.April verzeichnete im Schnitt 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag bei 21 Prozent.

Sendungsjubiläen bei "Heimat, fremde Heimat" und "heute konkret"

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der ORF-Minderheitenredaktion zeigte "Heimat, fremde Heimat" am Sonntag, dem 14. April, in ORF 2 einen Rückblick auf die österreichische Geschichte der Migration in den vergangenen 25 Jahren aus dem Blickwinkel der "Heimat, fremde Heimat"-Kamera. Im Schnitt sahen 34.000 Zuseherinnen und Zuseher (Marktanteil 4 Prozent) zu.

1.500 Sendungen - eine Erfolgsbilanz: 5.000 Filmbeiträge, 1.000 Studiogespräche und -aktionen, rund 50.000 Anfragen von Zuschauerinnen und Zuschauern - und täglich an die 400.000 Österreicherinnen und Österreicher, die das ORF-Servicemagazin "heute konkret" nicht mehr aus ihrem Fernsehtag wegdenken wollen. Am Dienstag, dem 23. April, ging um 18.30 Uhr in ORF 2 zum 1.500. Mal "heute konkret" auf Sendung. 292.000 verfolgten die Jubiläumsausgabe (25 Prozent Marktanteil).

Topdokus: Rekorde für "Universum", "dok.film" und "Weltjournal"

Reichweiten- und Marktanteilsrekord für "Universum": Bis zu 876.000 Zuseherinnen und Zuseher verfolgten am Dienstag, dem 16. April, in ORF 2 Lukas Becks "Universum"-Debüt "Schönbrunner Tiergeschichten -Leben im Zoo". Im Schnitt erreichte die Dokumentation, die in außergewöhnlichen Kameraperspektiven die große Nähe der Pflegerinnen und Pfleger zu den Zootieren zeigt, 852.000 Seher/innen bei 32 Prozent Marktanteil und war damit das erfolgreichste "Universum" seit 2008. Mit 21 Prozent in der Zielgruppe der Zwölf- bis 49-Jährigen stieß der Film auch beim jungen Publikum auf großes Interesse. Der preisgekrönte Dokumentarfilm "Kaufen für die Müllhalde", der als "dok.film" am 21. April zu sehen war, erreichte 134.000 Zuseherinnen und Zuseher. 13 Prozent Marktanteil bei 12-49 bedeuten bisherigen Bestwert 2013. "Weltjournal" und "WELTjournal +" widmeten sich am 17. April Nordkorea. Die Reportage "Die Macht der Kims" erreichte um 22.30 Uhr mit 23 Prozent Marktanteil den bisherigen Bestwert 2013, "Milzbrand, Pest und Cholera" anschließend mit 19 Prozent sogar Bestwert seit Start der Fläche "WELTjournal +". Die Iran-Reportage von Christian Schüller verfolgten am 3. April 244.000 (14 Prozent Marktanteil). Die "Am Schauplatz"- bzw. "Am Schauplatz Gericht"-Reportagen (Donnerstag, 21.05 Uhr, ORF 2) erreichten im April im Schnitt 558.000 (21 Prozent Marktanteil).

Die umfassende ORF-Berichterstattung zu den Landtagswahlen in Tirol und Salzburg, u. a. mit den Konfrontationen der jeweiligen Spitzenkandidaten bundesweit live, wurde bzw. wird sehr gut genutzt. Jene der Tiroler erreichte am 21. April 11 Prozent Marktanteil, die der Salzburger (28. April) 14 Prozent. Die Live-Berichterstattung zur Tirol-Wahl am 28. April ab 16.45 Uhr in ORF 2 sahen knapp 2,6 Mio. Österreicherinnen und Österreicher (weitester Seherkreis), das sind 36 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung 12+. Das "im ZENTRUM" an diesem Tag über den "Sonderfall Tirol" verfolgten im Schnitt 258.000 (15 Prozent Marktanteil).

Weitere eigenproduzierte Highlights

In der ORF-Comedy- und Satirefläche "DIE.NACHT" starteten am 9. April neue Folgen der "Science Busters" und der "Sendung ohne Namen". Die bisherigen zwei Ausgaben der Physik-Show sahen durchschnittlich 122.000 (9 Prozent Marktanteil, 11 Prozent bei 12-49), die bisherigen drei Folgen der "SoN" verfolgten im Schnitt 102.000 (11 Prozent Marktanteil, 15 Prozent bei 12-49). Sechs "Dancing Stars"-Paare rittern zurzeit noch um den Titel des Ballroom-Traumpaares - im Schnitt 724.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren bei den bisherigen Ausgaben dabei (28 Prozent Marktanteil, 22 Prozent bei 12-49).

Zu Ende ging im April die Staffel des ORF-Reportageformats "Die härtesten Jobs Österreichs", das im Schnitt 285.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete. Der Marktanteil lag bei zehn Prozent, in der Zielgruppe 12-49 bei 13 Prozent. "Lebe deinen Traum" im Anschluss war am 17. April ebenfalls zum vorläufig letzten Mal zu sehen. Die insgesamt sechs Ausgaben sahen im Schnitt 156.000 Zuseherinnen und Zuseher (8 bzw. 11 Prozent Marktanteil bei 12+ bzw. 12-49). Die fünf Ausgaben der Reportage "Mein Leben" mit Mari Lang sahen im Schnitt 103.000 (7 bzw. 9 Prozent Marktanteil). Sämtliche eigenproduzierte Mittwochs-Formate reüssierten gegen die Champions-League-Übertragungen, wie auch am Dienstag die ORF-Erfolgsserie "CopStories", die im Schnitt seit Start 476.000 Zuseherinnen und Zuseher und z. B. in der Zielgruppe 12-29 einen durchschnittlichen Marktanteil von 19 Prozent verzeichnet. Sechs neue Folgen des ORF-Hits "Vier Frauen und ein Todesfall" starteten am 30. April - im Schnitt 543.000 (Marktanteil 21 Prozent, 24 Prozent bei 12-49) waren dabei.

Am 4. April ging die aktuelle Staffel der ORF/ZDF-Koproduktion "Der Bergdoktor" ins Finale. Das Ende der zwölf Folgen (im Schnitt 729.000) verfolgten im Schnitt 736.000 (27 Prozent Marktanteil) -Platz sieben im ORF-Topranking April. Seinen Dienst nahm Wotan Wilke Möhring als "Tatort"-Kommissar auf - die Episode "Feuerteufel" am 28. April sahen im Schnitt 678.000 (23 Prozent Marktanteil). Am 11. April nahmen auch die "Rosenheim-Cops" wieder ihre Arbeit auf - 705.000 Fans waren bei den bisherigen Folgen der 9. Staffel mit dabei (29 Prozent Marktanteil). Die Ausgabe vom 25. April glänzte dabei mit bisher zweitbestem Marktanteil am Sendeplatz (31 Prozent).

Den bisherigen Ausgaben des neuen ORF-Gesprächsangebots "Stöckl." wohnten im Schnitt 189.000 Zuseherinnen und Zuseher bei (18 Prozent Marktanteil). Die ORF-Gesprächssendung verzeichnet damit auch im April mehr Seherinnen und Seher als die Kaufserie, die vor dem Start von "Stöckl." auf diesem Sendeplatz zu sehen war. Seit 21. April zeigt in insgesamt zehn neuen Folgen Gartenexperte, Moderator und Autor Karl Ploberger in "Natur im Garten" besondere Gärten und ihre Besitzer/innen und präsentiert Wissenswertes und gibt praktische Tipps rund um die Gartenpflege. Die beiden ersten Ausgaben sahen im Schnitt 120.000 bei (14 Prozent Marktanteil).

Der Publikumspreis "Romy" am 20. April brachte nicht nur zahlreiche Auszeichnungen für ORF-Produktionen und -Stars, sondern auch hohen Publikumszuspruch. Mit 474.000 Zuseherinnen und Zusehern (20 Prozent Marktanteil) erreichte die Gala (abgesehen vom Vorjahr) die beste Reichweite seit 2008. Der "Musikantenstadl" (6. April, Salzburg) findet sich mit 658.000 Zuseherinnen und Zusehern (25 Prozent Marktanteil) unter den Top 10 im RW-Ranking April 2013.

Das Wiener Derby in der Fußball-Bundesliga erreichte am 21. April den bisherigen Top-Marktanteil der Saison mit 33 Prozent (12+) bzw. 36 Prozent (12-49). Der Live-Schnitt der Bundesligaspiele im April liegt bei 288.000 (25 Prozent Marktanteil bei 12+ und 12-49). Die ORF-Live-Partien der UEFA Europa League sahen im Schnitt 338.000 (16 bzw. 15 Prozent Marktanteil). Das beste Spiel war das Rückspiel der Paarung Basel - Tottenham (am 11. April) mit 417.000 Zuseherinnen und Zuseher (21 bzw. 20 Prozent Marktanteil). Das Formel-1-Rennen in China sahen 396.000 im Schnitt (14. April, 9.05 Uhr, ORF eins) bei 49 Prozent Marktanteil (42 Prozent bei 12-49), jenes in Bahrain (21. April) verfolgten 454.000 (44 Prozent Marktanteil, 41 bei 12-49). Der 30. Vienna City Marathon, der mit Staraufgebot live in ORF 2 und ORF SPORT + am 14. April zu sehen war, erreichte im Schnitt 136.000 (18 bzw. 11 Prozent Marktanteil).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at