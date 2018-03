Haubner: ÖVP ist Partner für Familien, kein Vormund

Familienpaket von Maria Fekter und Reinhold Mitterlehner ist Meilenstein - Österreich zum familienfreundlichsten Standort Europas machen - Wahlfreiheit statt Zwang

Wien, 02. Mai 2013 (OTS/Text) - "Die ÖVP ist ein unterstützender Partner für die Familien in Österreich, kein Vormund. Im Gegensatz zur SPÖ schreiben wir den Familien nicht vor, ob Väter oder Mütter in Karenz gehen sollen, ob Kinder in Ganztagsschulen sitzen sollen oder welche Sachleistungen sie in Anspruch nehmen müssen. Für uns steht die Wahlfreiheit im Mittelpunkt. Aufgabe der Politik ist, den Eltern die nötigen Rahmenbedingungen zu bieten und so den individuellen Lebensrealitäten der Familien gerecht zu werden. Das Familienpaket, das Finanzministerin Maria Fekter und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner auf den Weg gebracht haben, ist ein Meilenstein. Unser Ziel lautet, Österreich zum familienfreundlichsten Standort Europas zu machen", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner. ****

"Zwischen Familie und Beruf darf kein ODER stehen. Der Arbeitsplatz der Zukunft muss mit Familie und Kindern noch besser vereinbar sein. Das wissen auch die heimischen Unternehmer. Sie setzen sich daher engagiert für Verbesserungen ein. Was es aber dringend braucht, ist der rasche Ausbau der Kinderbetreuungsplätze. Hier sind alle politischen Kräfte gefordert, zu reagieren", so Haubner. Als "essentiell" bezeichnet der Wirtschaftsbund-Generalsekretär, dass der bewährte Mix aus Geld- und Sachleistungen beibehalten wird, denn "jede Familie weiß selbst, was das Beste für sie ist". Mit dem Steuerfreibetrag für Familien setzt Finanzministerin Maria Fekter einen wichtigen Schritt, um der Schieflage im System spürbar entgegenzuwirken, setzt Haubner fort, und betont abschließend: "Die Wirtschaftsbund-Minister, Maria Fekter und Reinhold Mitterlehner, haben mit dem Familienpaket einmal mehr bewiesen, dass die ÖVP die Partei mit den richtigen Lösungen ist. Neue Steuern, höhere Belastungen oder zusätzliche Schulden sind kein Rezept für die Zukunft, sondern es sind gezielte Maßnahmen für Familien, Unternehmen und Arbeitsplätze, die Österreich nach vorne bringen."

