Verschlusssache. Dreitägige Veranstaltungsreihe zum 10-jährigen Bestehen des Don Bosco Flüchtlingswerkes

Wien (OTS) - Unter dem Titel "Verschlusssache" zeigt das Don Bosco Flüchtlingswerk vom 8. bis 10. Mai gemeinsam mit dem brut Wien Sehens- und Hörenswertes zu den Themen Flucht und Verfolgung. Veranstaltungsort ist das brut im Konzerthaus in Wien.

"10 Jahre Don Bosco Flüchtlingswerk sind kein Grund zu feiern. Vielmehr ist das 10-jährige Bestehen ein Grund, kurz innezuhalten und sich auf das Mensch-Sein zu besinnen", sagt Floridus Kaiser. "Warum schlagen Menschen andere Menschen seit jeher in die Flucht oder vertreiben Andere?", fragt der Geschäftsführer des humanitären Vereins, der 2003 von den Salesianern Don Boscos, den Don Bosco Schwestern und von "Jugend Eine Welt" mit dem Ziel gegründet wurde, sich für unbegleitete junge Flüchtlinge in Österreich einzusetzen.

Flüchtige Hinsichten

Den Auftakt am 8. Mai bilden die Vorträge "Flüchtige Hinsichten" von Prof. Dr. Menzen aus Freiburg und Prof. Dr. Rech aus Köln. Die beiden Vorträge nehmen die Werke zweier bildender Künstler zum Ausgangspunkt: des kanadischen Fotografen Jeff Wall und der südafrikanischen Malerin Deborah Poynton. Beide zeigen in ihren Werken Menschen, die die Fluchtpunkte ihres Lebens verlassen und alle Brücken abgebrochen haben. Sie zeigen Zuweisungs- und Verordnungsprozeduren, denen MigrantInnen ausgesetzt sind, sie erzählen von der Suche nach Halte- und Fixpunkten und nach Orten, die Sicherheit und Selbstgewissheit versprechen. Die Vorträge des Kunsttherapeuten, des Kunsthistorikers, des Theologen und des Psychologen blicken aus der künstlerischen Perspektive auf den Fokus Flucht hin und hinterfragen den flüchtigen Blick der Gesellschaft.

Filmabende

Es werden die Dokumentarfilme "Nowhere Home" von Margreth Olin und "Foreign" von Miriam Fassbender gezeigt. Der international mehrfach ausgezeichnete Film "Nowhere Home" ist die Erstaufführung in Österreich und zeigt in deutlichen, klaren und erschreckenden Bildern die Lebensrealität flüchtender Kinder und Jugendlicher. Miriam Fassbender wird als engagierte Künstlerin selbst an der Paneldiskussion am Freitag, dem 10. Mai, teilnehmen. Fassbender schreibt über ihren Film "Foreign": "Denn wie kann man sich selbst verwirklichen, auf Bildung, Rechtsstaatlichkeit und persönliche Freiheit hoffen, wenn man jeden Tag erneut ums Überleben kämpfen muss? Die drangsalierten, durstigen aber immer noch ungebrochenen Migranten an provisorischen Orten, in Wäldern versteckt wiederzutreffen, gab mir das Gefühl sie seien verloren und ihre Reise brächte sie eher weiter von sich weg als näher zu sich selbst. Fremd ist eine Geschichte über Menschen auf Reisen, auf der Suche nach einem anderen Leben. Eine Reflexion über den Verlust von Zeit und das Scheitern. Aber ist es nicht unser Scheitern?"

Kultur der Kinderrechte

Die Paneldiskussion stellt die Frage, ob Jugendliche auf der Flucht in einen anderen kulturellen und sozialen Kontext in unserer Gesellschaft eingebettet leben - auf der Suche nach einem sicheren Ort. Obwohl Österreich die Kinderrechtskonvention unterzeichnet hat, werden die "fremden" Jugendlichen, die Anderen, bis heute von der Politik, den Behörden und der Gesellschaft diskriminiert. Was motiviert die Bürger, Jugendwohnheime wie in Lauffen / Oberösterreich so massiv zu bekämpfen? Woher kommt unser Blick, zuerst den Fremden und dann erst das Kind oder den Jugendlichen zu erkennen, obwohl die Kinderrechtskonvention das Kindeswohl für alle Kinder und Jugendliche in den Vordergrund rückt? An der prominent besetzten Diskussionsrunde nehmen unter anderem Mag. Josef Hiebl als Leiter der Wiener Jugendwohlfahrt, Sama Maani als Schriftsteller und Psychoanalytiker, Beatrix Peichl als Psychologin und Leiterin der Jugendwohnheims Abraham, Pater Bernhard Vondrasek, Salesianer Don Boscos, als Gründungsmitglied des Don Bosco Flüchtlingswerkes und als Professor für Soziale Arbeit, Miriam Fassbender als Filmemacherin des gezeigten Filmes "Foreign", Irene Brickner als Journalistin sowie Peter Rech als Kunsttherapeut und Künstler teil. Unterschiedliche Blickwinkel auf die gesellschaftliche Realität verfolgter Jugendlicher konfrontieren uns mit der Frage, was wir tun können?

DANEBEN (3 Jahre später)

An zwei Abenden wird die Performance "DANEBEN (3 Jahre später)" von Michikazu Matsune und David Subal gezeigt. Vor drei Jahren porträtierten die beiden Künstler in der Performance "DANEBEN" die Lebenswege von AsylwerberInnen in Österreich. In ihrem Projekt "DANEBEN (3 Jahre später)" begeben sie sich auf die Suche nach den Flüchtlingen von damals und bringen sie und ihre Geschichten auf die Bühne. Wo sind sie jetzt und was haben sie inzwischen erlebt? "DANEBEN (3 Jahre später)" zeichnet ein vielschichtiges Bild der Schattenseiten unserer globalisierten Welt. Der Künstler Michikazu Matsune zum Projekt: "In den drei Jahren hat sich für uns und für die AsylwerberInnen von damals viel verändert. Einige haben Asyl bekommen, andere warten noch immer auf ihre Familienmitglieder, wieder andere waren unauffindbar oder wurden abgeschoben."

Party als Abschluss

Zum Abschluss der dreitägigen Veranstaltung findet eine Party mit DJ Balkh aus Kabul, Falangee, DJane und Musikerin vom DJ-Kollektiv Brunnhilde und einem Liveact der Band Sem Vergonha statt. Im Sinne von "Pay what you can!" wird kein Eintritt verlangt.

Das Don Bosco Flüchtlingswerk Austria ist eine Initiative der Salesianer Don Boscos, der Don Bosco Schwestern und von "Jugend Eine Welt" mit dem Ziel, sich für unbegleitete junge Flüchtlinge in Österreich einzusetzen.

Termin: 8. bis 10. Mai 2013

Ort: brut im Konzerthaus, Lothringerstraße 20, 1030 Wien Eintritt: PAY WHAT YOU CAN!

