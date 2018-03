Presspoint mit Außenminister Spindelegger und dem serbischen Premierminister Dacic

Wien (OTS) - Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger trifft am Montag, 6. Mai 2013, mit dem serbischen Premierminister Ivica Dacic in Wien zusammen.

Im Anschluss an das Gespräch der beiden Außenminister lädt das Außenministerium interessierte MedienvertreterInnen zu einem Foto-und Press Point ein:

Zeit: Montag, 6. Mai 2013, 11:45 Uhr Ort: Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten Minoritenplatz 8, 1014 Wien.

Es wird um Eintreffen bis spätestens 11:30 Uhr gebeten.

Interessierte MedienvertreterInnen werden gebeten, folgende Daten per E-Mail (pk-anmeldungen @ bmeia.gv.at) oder per Fax (+43 (0) 50 1159 204) bis spätestens 3. Mai 2013, 16:00 Uhr bekannt zu geben:

Titel: Presspoint Spindelegger und Dacic

Vorname

Nachname

Medium

E-Mail Adresse

Sie werden außerdem darum ersucht, einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv ihrer Redaktion vorzuweisen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten

Presseabteilung

Tel.: +43 (0) 50 1150-3320, Fax: +43 (0) 50 1159-204

pk-anmeldungen @ bmeia.gv.at

http://www.aussenministerium.at, http://www.bmeia.gv.at