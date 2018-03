Jarolim zu Mikl-Leitner: Überwachung der Rettungsgasse nicht weiter auf die lange Bank schieben

"Menschenleben retten wichtiger als politisches Kleingeldwechseln"

Wien (OTS/SK) - Als "verantwortungslos" bezeichnete SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim die Ankündigung von Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, die wichtige Kontrolle der Rettungsgasse weiterhin "auf die lange Bank" schieben zu wollen. "Es war von Anfang an klar, dass es zu keiner flächendeckenden Überwachung der Autofahrer kommen soll. Mit der Verordnung, die von Verkehrsministerin Doris Bures heute vorgelegt wurde, werden 49 Autobahnabschnitte definiert, die mittels Asfinag-Kameras kontrolliert werden. Dies wurde datenschutz- und verfassungsrechtlich alles ganz genau überprüft und wird durch ein Gutachten vom Verfassungsjuristen und Dekan der juridischen Fakultät der Universität Wien, Univ. Prof. Heinz Mayer, klar herausgearbeitet", betonte Jarolim am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Das neue Gesetz könnte bereits im Juli im Parlament beschlossen und noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden. "Die Behinderung von Einsatzfahrzeugen in der Rettungsgasse ist keine banale Verwaltungsübertretung. Hier geht es um Menschenleben, da ist parteipolitische Kleingeistigkeit unangebracht. Wir müssen garantieren können, dass Rettung, Feuerwehr oder Polizei bei einem Unfall schnell helfen können. Ich denke, das würde sich jeder Betroffene in so einer Situation wünschen", sagt Jarolim. (Schluss) che/sl/mp

