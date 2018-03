Lopatka: Österreichische Betriebe wirtschaften erfolgreich und nachhaltig

Staatssekretär Lopatka auf DARUM EUROPA Tour in Tirol

St. Johann in Tirol/Erpfendorf (OTS) - "Betriebe in Österreich machen vor, wie man erfolgreich und nachhaltig wirtschaftet", so Staatssekretär Lopatka bei seiner DARUM EUROPA Informationstour in Tirol.

"Der Familienbetrieb Huber Bräu in St. Johann in Tirol setzt zum Beispiel auf regional gewonnenen Doldenhopfen für die Bierproduktion und legt großen Wert auf Qualität aus biologischem Anbau. Klasse statt Masse ist der Leitspruch des Unternehmens", so Lopatka.

Im Zuge seiner DARUM EUROPA Informationstour diskutiert der Staatssekretär mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern über die Europäische Union in Betrieben in Tirol. So auch bei Steinbacher Dämmstoffe in Erpfendorf. In diesem Betrieb fallen weder Abgase noch Abwässer an, alle Produkte werden umweltfreundlich ohne FCKW hergestellt und die Produktionsabfälle werden konsequent recycelt. "Österreichs Betriebe beweisen, dass man trotz hoher Umweltstandards wettbewerbsfähig sein kann", erklärt der Staatssekretär. "Österreich ist, was das betrifft, vorbildlich innerhalb der EU. Das bedeutet eine besonders hohe Qualität für österreichische Exportprodukte."

6 von 10 Euro verdient Österreich im Export. 70 Prozent des Exports gehen in die Europäische Union. "Der Euro ermöglicht uns, uneingeschränkt einen großen Markt zu nutzen", so der Staatssekretär. Österreichs Arbeitsplätze sind von dieser Exportwirtschaft abhängig. Seit dem EU-Beitritt verzeichnete Österreich ein Wirtschaftswachstum. Das wiederum bedeutete knapp 13.000 Arbeitsplätze zusätzlich pro Jahr.

