Steibl: ÖVP ist die Familienpartei

Familien sind Kern der Gesellschaft und müssen geschützt werden – Familienfrage darf keine Geldfrage sein

Wien, 2. Mai 2013 (ÖVP-PK) "Die Entscheidung, ob man eine Familie gründet, darf keine finanzielle Frage sein. Sowohl Geld-als auch Sachleistungen sind wichtig, um die Familien als Kern der Gesellschaft zu schützen", betont ÖVP-Familiensprecherin Ridi Steibl heute zum "ÖVP-Familienpaket". "Die ÖVP ist die Familienpartei und setzt sich dafür ein, dass die Familien weiter entlastet werden. Die Ungerechtigkeit und Schieflage im

Steuersystem muss beseitigt werden. Es muss Schluss sein damit,

dass nur Transferleistungen ausgebaut werden." Steibl bekräftigt, dass das Wohl der Familien zu den wichtigsten Aufgaben der Politik zählt. "Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Deshalb wollen wir eine Entlastung für Familien in das nächste Regierungsprogramm integrieren. ****

Familien brauchen Wahlfreiheit. Die Politik darf den Familien nicht vorschreiben, was für sie das Beste ist. "Nur wenn die Familien eigenverantwortlich entscheiden können, wie sie leben wollen, ist sichergestellt, dass niemand in seiner Lebensqualität eingeschränkt ist", bekräftigt Steibl. "Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sichergestellt werden. Der Ausbau von

Kinderbetreuungseinrichtungen, die Unterstützung pflegender Angehöriger und die Bereitstellung flexiblerer Arbeitsmodelle muss sichergestellt werden", so Steibl, die abschließend festhält: "Für die ÖVP ist klar: Familien sind uns eine Herzensangelegenheit."

