Rauch: Mehr Gerechtigkeit für Familien – Schieflage beseitigen

ÖVP ist einziger Partner für Familien in Österreich - Mix aus Geld- und Sachleistungen beibehalten – Sozialistische Beißreflexe gegen hart arbeitende Österreicher offenbaren den SPÖ- Etikettenschwindel

Wien, 2. Mai 2013 (ÖVP-PD) "Familien brauchen einen Partner, der auf ihre Bedürfnisse eingeht. Was Familien mit Sicherheit nicht brauchen, ist Bevormundung. Mit dem ÖVP-Familienpaket wird all jenen Herausforderungen, vor denen Familien tagtäglich stehen, Rechnung getragen", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. Die Zahlen und Daten zeigen auf: "Die Schieflage im Steuersystem muss

beseitigt werden", verweist Rauch auf einen OECD-Bericht, wonach Familienentlastungen im steuerlichen Bereich im internationalen Vergleich unterdotiert sind: 98 Prozent der Familienleistungen in Österreich sind direkte Geld- und Sachleistungen. Nur zwei Prozent sind steuerliche Begünstigungen. "Berufstätigen Eltern widerfährt hier große Ungerechtigkeit. Die ÖVP setzt sich daher für mehr Gerechtigkeit ein: Jeder der fleißig arbeitet, muss auch etwas davon haben", so Rauch, der die sozialistischen Beißreflexe gegen arbeitende Menschen scharf kritisiert. "Mit dem SPÖ-Etikettenschwindel muss Schluss sein: Es kann nicht sein, dass jemand, der viel Leistung erbringt, am Ende gleich viel oder sogar weniger hat, als jemand, der das nicht tut. Höchste Zeit, dass jene, die das gut ausgebaute Sozialsystem in Österreich durch ihre Steuern finanzieren, endlich auch Entlastung spüren."

