KORREKTUR: Tag der Pressefreiheit: Freiheit braucht Sicherheit!

Wien (OTS). Anlässlich des "Internationalen Tages der Pressefreiheit" fordert die Journalistengewerkschaft einen freien Zugang zu Information sowie die Sicherung der materiellen Basis der Medien und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Österreichs Politiker und Behörden betrachten die Information der Bürgerinnen und Bürger immer noch als Akt obrigkeitlicher Gnade. Wir fordern daher die gesetzliche Verankerung einer behördlichen Informationspflicht", so Franz C. Bauer, Vorsitzender der Journalistengewerkschaft in der GPA-djp. Der freie Zugang zur Information dürfe nicht Gegenstand behördlicher und politischer Willkür bleiben. +++

Gefährdet sei die Pressefreiheit freilich nicht nur inhaltlich, sondern auch materiell. Grundsätzlich sei die Reform der alten Presseförderung zu begrüßen. Doch im Zuge einer neuen Medienförderung sei auch auf soziale Belange Rücksicht zu nehmen. "Es kann nicht sein, dass aus Steuergeldern Unternehmen gefördert werden, die arbeitsrechtliche Vorschriften ignorieren und Gesetze und Kollektivverträge brechen", so Bauer. Die Politik sei nun aufgefordert, die Reform der veralteten Presseförderung nicht wieder auf die lange Bank zu schieben. Angesichts der angespannten Lage in der Medienbranche und der strukturellen Umwälzungen sei rasches Handeln geboten.

"Der Internationale Tag der Pressefreiheit soll in Erinnerung rufen, dass freie und kritische Medien ein zentrales Merkmal einer Demokratie sind. So wie die Meinungsfreiheit ein Grundpfeiler der Demokratie ist, sind aber auch faire Arbeitsbedingungen ein Grundpfeiler für den unabhängigen Journalismus", verweist Wolfgang Katzian, Vorsitzender der GPA-djp (Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier) darauf, dass mit der Einigung auf einen neuen Journalisten-Kollektivvertrag mit dem VÖZ ein Meilenstein geglückt sei. Nach jahrelangen Verhandlungen hat die Journalistengewerkschaft ihr Ziel durchgesetzt, den Geltungsbereich auf möglichst viele Beschäftigte durchzusetzen, der neue Kollektivvertrag gilt für Tages- und Wochenzeitungen sowie für digitale Angebote und für die Beschäftigten im technisch-redaktionellen Dienst, also auch für Layouter, Grafiker und Cutter, wenn sie redaktionelle Teile mitgestalten.

Der von den Verhandlungspartnern vereinbarte Fahrplan sieht bis zum Inkrafttreten des neuen Kollektivvertrags noch eine kommende Woche beginnende Urabstimmung unter den JournalistInnen sowie die Erhebung des VÖZ vor, welche Unternehmen bzw. Beschäftigte dem neuen KV unterliegen werden. "Wir liegen mit der Umsetzung genau im Zeitplan", berichtet Bauer. Die Gewerkschaft prüft derzeit die vom VÖZ genannten Betriebe. Ein positives Abstimmungsergebnis vorausgesetzt, kann der neue Kollektivvertrag Ende Mai unterzeichnet werden und mit 1. Juli 2013 in Kraft treten.

"Verleger, Medienherausgeber und die Öffentliche Hand müssen mitunter daran erinnert werden, dass die Meinungsfreiheit ein schützenswertes Gut ist, das mit allen Möglichkeiten und Mitteln unterstützt werden muss", ergänzt der Vorsitzende des Wirtschaftsbereichs ORF und Töchter in der GPA-djp, ORF-Zentralsbetriebsratsobmann Gerhard Moser, das zeige sich auch am aktuellen Regierungsabkommen zur Abschaffung der Refundierung der ORF-Gebührenbefreiung: "Der ORF federt mit der Refundierung der Rundfunkgebührenbefreiung seinen Einnahmenverlust ab. Wird dieser Geldhahn abgedreht, bedeutet das neben Qualitätsverlust auch die Gefährdung von mehr als 200 Arbeitsplätzen. Und das in einem Unternehmen, das seiner Belegschaft seit Jahren einen massiven Sparkurs auferlegt hat.

Die Republik sei dringend aufgefordert, ihre Verantwortung für das Leitmedium ORF wahrzunehmen und in diesem Sinne für die finanzielle Sicherheit zu sorgen, fordert Moser: "Dieser Beschluss muss rückgängig gemacht werden."

"Für uns ist die Wahrung der Pressefreiheit mit all ihren Facetten und Aspekten nicht nur am 3. Mai Thema, wir arbeiten das ganze Jahr daran: Guter Journalismus braucht gute Arbeitsbedingungen!", so Katzian, Moser und Bauer abschließend.

