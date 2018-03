RK-Terminvorschau vom 6. bis 21. Mai 2013

Wien (OTS) - In der Zeit vom 6. bis 21. Mai 2013 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 6. MAI: 09.30 Uhr, Eröffnung "European Newspaper Congress 2013" durch StR Oxonitsch (Rathaus, Festsaal) 10.30 Uhr, Programmpräsentation "Wir sind Wien.Festival der Bezirke" mit StR Mailath-Pokorny, LTPräs. Kopietz und Anita Zemlyak, GFin Basis.Kultur.Wien und Festivalleiterin (summerstage Pavillon, 9., U4-Station Roßauer Lände) 11.00 Uhr, Eröffnung HAK Polgarstraße durch StR Oxonitsch (22., Polgarstraße 24) 14.00 Uhr, Jugend-Redewettbewerb mit StR Oxonitsch (Rathaus, Gemeinderatssitzungssaal) 18.00 Uhr, Eröffnung "summerstage" (9., U4-Station Roßauer Lände) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Die Antikriegssatire von Karl Kraus: Zitat, Bild, Dialog, Melodie und Verfilmung", Vortrag: Edward Timms (ORF - Funkhaus, 4., Argentinierstraße 30a, Großer Sendesaal) DIENSTAG, 7. MAI: 10.00 Uhr, Pressekonferenz "kidsrun4kids 2013" u.a. mit StR Oxonitsch, Stadtschulratspräsidentin Brandsteidl (Stadtschulrat für Wien, 1., Wipplinger Straße 28) 10.30 Uhr, Medientermin zur "Festwochen-Eröffnung 2013" mit StR Mailath-Pokorny, Wolfgang Wais/Wiener Festwochen GF, Martin Traxl/Leiter ORF-TV-Kultur, Nicholas Ofczarek/Moderator der Eröffnung und Mitwirkende der Eröffnung: Die Strottern, Angelika Kirchschlager, Ernst Molden, Philharmonia Schrammeln Wien, Willi Resetarits, Michael Schade, Fatima Spar (1., Rathausplatz, Bühne vor dem Rathaus) 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Verhandlungen über Erinnerungsorte - Geschichtspolitik oder Demokratiewerkstatt", Podiumsgespräch mit Klara Löffler, Oliver Rathkolb und Ruth Wodak (Rathaus, Wappensaal) 19.00 Uhr, Buchpräsentation "Werke des Wiener Dichters Alfred Grünewald (1884-1942)" (Musiksammlung der Wienbibliothek, Adolf-Loos-Räume, 1., Bartensteingasse 9, 1. Stock) 19.00 Uhr, Eröffnung Vernissage "Vorbild Frohner - Peter Dworak, Ulrich Ganser, Helmut Hable, Udo Hohenberger, Wolfgang Horwath, Sasa Makarova, Nina Maron, Robert Weber, Herwig Zens" durch BM Schmied, Begrüßung: GR Woller (kleine galerie, 3., Kundmanngasse 30) MITTWOCH, 8. MAI: 09.30 Uhr, Fotoshooting "Fair-Play-Team" mit StR Oxonitsch (5., Bacherpark) 12.45 Uhr, StRin Frauenberger besucht im Rahmen der Wiener Integrationswoche eine Einheit von "Deutsch im Park" der Wiener Volkshochschule (Rathauspark, Veranstaltung: 12.00 bis 18.00 Uhr) FREITAG, 10. MAI: 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr, Open-Chair-Diskussion "Mehrsprachig leben in Wien" u.a. mit GRin Yilmaz, VHS-GF Rieder (16., Brunnenpassage/Brunnengasse 71/Yppenplatz) 21.20 Uhr, Eröffnung der Wiener Festwochen 2013 (Rathausplatz) MONTAG, 13. MAI: 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: Konferenz des Sir Peter Ustinov Instituts 2013 "Ressentiment und Konflikt. Vorurteile und Feindbilder im Wandel"/14. MAI von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr (Rathaus, Wappensaal) 10.00 Uhr, Überreichung des Dekretes "Obermedizinalrat" an Medizinalrat Dr. Gerhard Ratzenberger, sowie des Dekretes "Medizinalrat/rätin" an Dr. Alexander Bülau, Dr. Erich Ernstbrunner, Dr. Victor Jelinek, Dr. Karl Langer, Dr. Peter Peitl, Dr. Gerhard Petrik und Dr.in Ursula Teleky durch die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Klicka (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 10.00 Uhr, Pressekonferenz zur Ausstellung "Claus Mayrhofer Barabbas - Gegenwelten eines Grenzgängers"/19.00 Uhr, Eröffnung (MUSA, 1., Felderstraße 6-8) DIENSTAG, 14. MAI: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters DONNERSTAG, 16. MAI: 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Professor Sven Boltenstern und Direktor Dr. Wolfgang Feuchtmüller durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Wappensaal) 16.30 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Währing (Amtshaus, 18., Martinstraße 100, 2. Stock) 19.00 Uhr, Eröffnung der Lesung "Barbara Coudenhove-Kalergi - Zuhause ist überall" durch BVin Malyar (9., Zimmermanngasse 8, Ecke Kinderspitalgasse) DIENSTAG, 21. MAI: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters

