FP-Frank: Rot-Grün erhöht Nutzungsentgelte für Baurechtsgründe um bis zu 200%

Bereiten Chorherr & Ellensohn nächsten Raubzug vor?

Wien (OTS) - Beim grünen Plan, städtische Grundstücke nur noch im Baurecht zu vergeben und damit die galoppierenden Mietpreise in Wien zu stoppen, dürfte es sich um einen schlechten Scherz handeln, sagt die Wiener FPÖ-Wohnbausprecherin LAbg. Henriette Frank. Nachdem SPÖ und Grüne bei genau jenen Wohnbaugenossenschaften in Wien mit Baurechtsverträgen für die Siedler die Nutzungsentgelte um bis zu 200% in die Höhe schnalzen, dürften die Grünen mit ihrer Ankündigung bereits die Raubzüge der Zukunft vorbereiten. Wohnen noch teurer zu machen als es im Moment bereits ist, wäre jedoch unanständig bis kriminell, meint Frank. (Schluss)otni

