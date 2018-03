Musiol: ÖVP muss endlich Familien statt Landesfürsten unterstützen

Grüne: Täglich fromme Ankündigungen helfen weder Eltern noch Kindern

Wien (OTS) - "Glaubt die ÖVP ernsthaft, dass sie mit ihren neuerdings täglichen Ankündigungen in der Familienpolitik darüber hinwegtäuschen kann, dass sie in den letzten Jahren in diesem Bereich nichts weitergebracht hat?" fragt sich die Familiensprecherin der Grünen, Daniela Musiol. Auch den Vorschlägen im Bereich der Freibeträge erteilt Musiol eine Absage: "Es ist bekannt, dass steuerliche Begünstigungen und Freibeträge nur den Besserverdienenden und nicht der breiten Masse zu Gute kommen."

"Die ÖVP-Spitze wird langfristig nicht drum herumkommen mit den Ländern Klartext zu reden. Erst durch eine bundeseinheitliche Lösung wird die oftmals schwierige Situation der heimischen Eltern erleichtert. Das im Jahr 2013 die Suche nach einem Krippenplatz einem Kampf gleicht, dass Eltern mit zu kurzen Öffnungszeiten und zu langen Schließzeiten konfrontiert sind und allgemein zu wenig PädagogInnen zu Verfügung stehen, verdanken sie der völlig fehlgeleiteten Familienpolitik der Regierung", betont Musiol.

"Es braucht jetzt endlich ein gutes Mischsystem aus Geld- und Sachleistungen in der Familienpolitik. Auch die ÖVP muss hier endlich im 21.Jahrhundert ankommen", fordert Musiol.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at