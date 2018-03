Industrie: Beschäftigung Älterer durch positive Anreize fördern

IV-GS Neumayer: Rufe nach Zwangsmaßnahmen für Betriebe kontraproduktiv - Beschäftigung Älterer steigt - Rahmenbedingungen verbessern

Wien (OTS/PdI) - "Trotz der schwierigen konjunkturellen Situation wächst die Beschäftigung gerade bei den Älteren", hielt der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, anlässlich der heute veröffentlichten Arbeitsmarktzahlen fest. Das Beschäftigungswachstum der Generation 50+ betrug im April 2013 gegenüber dem Vorjahr 36.000 Personen. Im Hinblick auf das in Österreich mit zuletzt 58,4 Jahren besonders geringe faktische Pensionsantrittsalter seien jedoch Schritte zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Beschäftigung Älterer dringend erforderlich. "Mehr Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung auf betrieblicher Ebene und eine Senkung der Arbeitszusatzkosten gerade auch für Ältere sind dringend notwendig. Auch der verstärkte Einsatz von Eingliederungsbeihilfen zur Reintegration Älterer in Beschäftigung ist ein positiver Ansatz", so Neumayer. Gerade in jüngerer Vergangenheit wurden jedoch durch verschiedene Maßnahmen die Lohnnebenkosten gerade für Ältere erhöht, was absolut kontraproduktiv ist", unterstrich Neumayer. So wurde insbesondere die Beitragsbefreiung bei Arbeitslosenversicherung und Insolvenz-Entgeltfonds für Ältere gestrichen. "Die verschiedenen Rufe nach Zwangsmaßnahmen für die Betriebe sind jedenfalls eine absolute Themenverfehlung", hielt Neumayer fest.

"Zur Förderung der Beschäftigung Älterer bedarf es darüber hinaus grundlegender Reformschritte im Pensionssystem", wie der IV-Generalsekretär betonte. Die beim BMASK eingerichtete Pensionskommission habe in ihrem jüngsten Bericht zum Monitoring des effektiven Pensionsantrittsalters zurecht festgehalten, dass das faktische Zugangsalter bei den Alterspensionen im Wesentlichen von den gesetzlichen Regelungen abhänge, d.h. von den im Gesetz vorgegebenen Altersgrenzen für die normale und die jeweiligen vorzeitigen Alterspensionen. "Wir brauchen daher konsequente gesetzliche Schritte zur Eindämmung frühzeitiger Pensionsformen genauso, wie eine raschere Anpassung des gesetzlichen Frauenpensionsalters an das der Männer", forderte Neumayer.

